La Russie déclare qu'elle évacuera les soldats ukrainiens blessés d'Azovstal

"Un accord a été conclu sur l'évacuation des blessés", a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué.

"Un corridor humanitaire a été ouvert, par lequel les militaires ukrainiens blessés sont transportés vers une installation médicale à Novoazovsk."

Alors que les forces russes ont pilonné Mariupol pendant près de deux mois, certains civils et combattants ukrainiens ont cherché refuge dans les usines Azovstal - une vaste usine de l'ère soviétique fondée sous Josef Staline et conçue avec un labyrinthe de bunkers et de tunnels pour résister aux attaques.

La plupart des civils ont été évacués de l'usine ce mois-ci après que les Nations Unies et le Comité international de la Croix-Rouge aient négocié un accord avec la Russie et l'Ukraine.

Mais les combattants ukrainiens restent dans l'usine. Des vidéos et des photos mises en ligne montrent que certains des combattants sont gravement blessés.

Dimanche, des munitions blanches aux couleurs vives ont été vues en cascade sur l'aciérie dans ce qui, selon un expert militaire britannique, ressemblait à une attaque au phosphore ou à d'autres armes incendiaires.

Les proches ont lancé un appel lundi au président turc Tayyip Erdogan à Istanbul pour aider à extraire les défenseurs.

Natalia Zaritskaya, épouse d'un membre du bataillon ukrainien d'Azov, a déclaré aux journalistes : "Le cercle autour d'Azovstal s'est resserré. Nous ne pouvons plus attendre. Nous plaçons notre dernier espoir et croyons que grâce aux initiatives conjointes de la Turquie, par l'intermédiaire de son président Erdogan, et de la Chine, par l'intermédiaire de son président Xi Jinping, et de Dieu lui-même, il est possible de sauver Azovstal et les personnes qui s'y trouvent à l'article de la vie et de la mort.

"Ils sont en enfer. Ils reçoivent chaque jour de nouvelles blessures. Ils sont sans jambes ni bras, épuisés, sans médicaments."