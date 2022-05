La Russie déconseille les voyages au Royaume-Uni en raison de sa politique de visas "inamicale".

Le ministère russe des Affaires étrangères a affirmé que les demandes russes étaient retardées parce que la Grande-Bretagne accordait une plus grande priorité aux réfugiés ukrainiens. Il a déclaré que les Russes étaient également incapables de payer sur le site britannique via Mastercard et Visa, qui ont tous deux suspendu leurs opérations en Russie.

"Compte tenu du cours extrêmement inamical du Royaume-Uni à l'égard de notre pays, afin d'éviter des pertes financières et d'autres problèmes éventuels, nous recommandons aux citoyens russes de s'abstenir, si possible, de se rendre au Royaume-Uni et d'essayer d'obtenir des visas britanniques", a-t-il déclaré.

"Jusqu'à ce que la situation se normalise, nous agirons de la même manière à l'égard des Britanniques."

Les actions britanniques sont "une atteinte aux droits des citoyens russes motivée par des considérations politiques", a déclaré le ministère.

Un porte-parole du ministère de l'intérieur britannique, le Home Office, a déclaré : "Il n'y a actuellement aucune restriction ou limitation pour les ressortissants russes de travailler au Royaume-Uni avec des visas de travail à long terme."

"Nous donnons la priorité aux demandes du programme familial ukrainien et des foyers pour l'Ukraine en réponse à la crise humanitaire causée par l'invasion barbare de l'Ukraine par (le président russe Vladimir) Poutine, de sorte que les demandes de visas d'études, de travail et de famille ont pris plus de temps à traiter."

Les tensions entre Moscou et Londres sont montées d'un cran ces dernières semaines, la Grande-Bretagne ayant annoncé vendredi de nouvelles sanctions contre le réseau financier de Poutine en raison de l'invasion de l'Ukraine par Moscou.

La Russie qualifie ses actions en Ukraine d'"opération spéciale".

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a déclaré jeudi qu'il ne voyait pas comment il pourrait y avoir une normalisation des relations avec Poutine suite à l'invasion.