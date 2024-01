La Russie a déclaré qu'elle avait demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi pour discuter des frappes militaires menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne au Yémen.

"La Russie a demandé une réunion urgente du Conseil de sécurité des Nations unies le 12 janvier en rapport avec les frappes américaines et britanniques au Yémen", a déclaré la mission permanente de la Russie auprès des Nations unies.

Les États-Unis et le Royaume-Uni ont lancé des frappes aériennes et maritimes contre des cibles militaires houthies au Yémen en réponse aux attaques menées par le mouvement contre des navires en mer Rouge, ce qui constitue une extension régionale spectaculaire de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza.

Un porte-parole des Houthis du Yémen a déclaré que rien ne justifiait l'attaque américano-britannique et que le groupe soutenu par l'Iran continuerait à cibler les navires se dirigeant vers Israël.