La Russie devrait éviter le défaut de paiement, les créanciers obtenant le paiement de leurs obligations

La Russie est sur le point d'éviter un défaut de paiement de sa dette après que des paiements en retard sur deux de ses euro-obligations souveraines ont été envoyés aux créanciers, ont déclaré quatre sources à Reuters.

Une source familière avec le processus de paiement et parlant sous couvert d'anonymat, a déclaré mardi que les fonds avaient été transférés à certains détenteurs d'obligations la veille. Deux créanciers détenant les obligations ont confirmé que l'argent était apparu sur leurs comptes.

Un haut fonctionnaire américain a confirmé lundi que Moscou avait effectué le paiement sans utiliser les réserves gelées aux États-Unis, ajoutant que l'origine exacte des fonds n'était pas claire.

La semaine dernière, la Russie a fait ce qui semblait être une volte-face tardive pour éviter un défaut de paiement, annonçant qu'elle avait payé près de 650 millions de dollars qu'elle devait en coupons et en principal aux détenteurs des obligations, avant l'expiration d'une période de grâce le 4 mai.

Les 40 milliards de dollars d'obligations internationales de la Russie sont devenus le point central d'une impasse financière entre les capitales occidentales, qui ont imposé des sanctions radicales suite à l'invasion de l'Ukraine par le pays, et Moscou, qui a introduit des contre-mesures.

Cette situation a compliqué le paiement des obligations souveraines et des obligations d'entreprise, plusieurs entreprises et entités publiques, telles que les chemins de fer russes, n'ayant pas réussi à le faire à temps.

Les derniers paiements ont été effectués après la tentative de la Russie, début avril, de transférer des fonds aux détenteurs internationaux à partir de ses réserves immobilisées. Cette tentative a été interrompue par les autorités américaines.

Moscou a alors transféré le montant dû en roubles sur des comptes onshore, déclarant qu'elle considérait ses obligations remplies. Cependant, les investisseurs étrangers n'ont pas pu accéder à l'argent en raison des contrôles des capitaux russes.

Étant donné que les conditions spécifiaient que les paiements devaient être effectués en dollars américains, le geste a été largement perçu comme constituant un défaut de paiement.

PAS SIGNIFICATIF

Les paiements de la Russie dus le 4 avril couvrent une obligation qui est arrivée à échéance ce jour-là, ainsi que les paiements d'intérêts sur une obligation due en 2024.

Elle doit maintenant payer des coupons le 27 mai sur une obligation libellée en dollars émise en 2016, et une obligation libellée en euros émise en 2021.

Ces échéances interviennent après l'expiration, le 25 mai, d'une licence temporaire délivrée par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, qui autorise les transactions liées aux paiements de la dette souveraine russe.

"L'argument clair en faveur de la prolongation de cette expiration est que la Russie a maintenant accepté d'utiliser des actifs qui n'étaient pas déjà gelés pour effectuer les remboursements de la dette des euro-obligations, puisant ainsi dans ses ressources, ce qui, selon nous, serait considéré positivement par le Trésor américain", a déclaré Simon Waever, stratège chez Morgan Stanley.

"Dans le même temps, les montants ne sont pas significatifs lorsqu'ils sont mesurés par rapport aux entrées mensuelles de devises vers la Russie, en grande partie en raison des exportations d'énergie toujours en cours", a-t-il déclaré aux clients.

M. Waever estime que 1,5 milliard de dollars sont dus en paiements sur les euro-obligations souveraines d'ici la fin de l'année et affirme que la décision de la Russie de payer ses créanciers en dollars implique qu'elle tient à éviter le défaut de paiement.

Le Trésor américain n'a pas fait de commentaire sur une éventuelle prolongation de ce délai.

L'obligation 2022 a augmenté vendredi d'environ 50 points après l'annonce de Moscou, selon Morgan Stanley, tandis que d'autres obligations internationales russes ont ajouté entre 6 et 11 points. (Reportage de Karin Strohecker et Sujata Rao à Londres, reportages supplémentaires de Marc Jones ; édition de Huw Jones, Ed Osmond et Alexander Smith)