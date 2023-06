La Russie a déclaré jeudi avoir repoussé de nouvelles attaques transfrontalières de l'Ukraine, tandis que ses attaques aériennes incessantes sur Kiev ont tué trois autres personnes, dont une fillette de neuf ans et sa mère enfermée dans un abri anti-aérien.

Les deux parties tentent de saper le moral des troupes et d'affaiblir les capacités militaires avant la contre-offensive ukrainienne, promise depuis longtemps, contre l'invasion russe qui dure depuis 15 mois.

La guerre a tué des dizaines de milliers de personnes, en a déraciné des millions d'autres, a détruit des villes ukrainiennes et a donné lieu à des attaques de plus en plus nombreuses sur le sol russe.

Le ministère russe de la défense a déclaré que ses troupes avaient déjoué trois tentatives d'incursion près de la ville occidentale de Shebekino, tuant 30 combattants ukrainiens et détruisant quatre véhicules blindés.

Auparavant, le Corps des volontaires russes (RVC), un groupe paramilitaire d'extrême droite composé de Russes ethniques qui soutient l'Ukraine, avait déclaré qu'il se battait à l'intérieur de la Russie. Kiev nie toute implication directe, mais Moscou l'accuse d'avoir orchestré les raids.

Le gouverneur de la région de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient bombardé Shebekino à plusieurs reprises avec des roquettes Grad 122 mm de conception soviétique, incendiant un dortoir et endommageant un bâtiment administratif.

Au moins neuf civils ont été blessés et des centaines d'enfants, de femmes et de personnes âgées ont été évacués. Une vidéo non vérifiée montre un incendie dans un grand bâtiment à Shebekino.

PERSONNE N'A OUVERT D'ABRI

À Kiev, l'Ukraine a déclaré avoir abattu 10 missiles balistiques et missiles de croisière Iskander lors de la 18e attaque russe contre la capitale depuis le début du mois de mai. Mais une fillette de neuf ans, sa mère et une autre femme sont mortes lorsque des débris de roquettes sont tombés près d'un abri antiaérien dans lequel elles tentaient d'entrer.

"L'entrée était fermée, il y avait déjà cinq à dix femmes avec des enfants", a déclaré Yaroslav Ryabchuk, un habitant du quartier. "Elles ont frappé assez fort... Elles ont essayé d'entrer dans le refuge, mais personne ne leur a ouvert. Ma femme est morte.

La Russie nie avoir ciblé des civils ou commis des crimes de guerre, mais ses forces ont dévasté les villes ukrainiennes et frappé à plusieurs reprises des zones résidentielles depuis l'invasion du 24 février 2022.

ZELENSKIY RALLIE L'EUROPE

Le gouvernement du président Vladimir Poutine affirme avoir annexé des parties de l'est et du sud de l'Ukraine dans le cadre d'une "opération militaire spéciale" visant à "dénazifier" son voisin, à protéger les russophones et à défendre ses frontières contre les ambitions agressives de l'Occident.

Kiev et ses alliés occidentaux accusent Poutine d'invasion barbare et d'accaparement impérialiste des terres de l'Ukraine, longtemps dominée par la Russie au sein de l'Union soviétique avant son éclatement en 1991.

Lors d'un sommet européen en Moldavie, le président Volodymyr Zelenskiy a plaidé pour que l'Ukraine fasse partie de l'alliance militaire de l'OTAN et a réitéré son appel aux avions de combat occidentaux pour renforcer son armée.

"Vous avez soutenu notre peuple, nos réfugiés qui ont fui aux premiers jours de la guerre, et nous ne l'oublierons jamais", a déclaré M. Zelenskiy à son hôte, la présidente moldave Maia Sandu. "Notre avenir est dans l'UE. L'Ukraine est prête à rejoindre l'OTAN.

M. Zelenskiy a indiqué que Kiev n'avait pas encore fixé de date pour le sommet de paix prévu en juillet, car elle s'efforçait de réunir le plus grand nombre de pays possible autour de la table.

Plusieurs lieux en Scandinavie ont été évoqués, le Danemark proposant d'accueillir une réunion. Une source diplomatique européenne a indiqué qu'il était également possible d'organiser le sommet en Lituanie avant la réunion des chefs d'État de l'OTAN qui s'y tiendra les 10 et 11 juillet.

L'Ukraine affirme que seul un retrait total de la Russie mettra fin à la guerre.