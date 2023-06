La Russie a déclaré jeudi avoir repoussé une tentative d'incursion le long de sa frontière avec l'Ukraine par ce qu'elle considère comme des militants pro-ukrainiens, tandis que des tirs d'artillerie lourde ont entraîné une évacuation partielle des civils de la zone.

À l'approche d'une contre-offensive ukrainienne attendue dans cette guerre qui dure depuis 15 mois, la Russie a fait l'objet d'attaques répétées ces derniers jours, avec une incursion transfrontalière majeure et, en début de semaine, la plus grande attaque de drones jamais menée contre Moscou.

Des localités de la région russe de Belgorod, qui borde l'Ukraine, ont été brièvement saisies par les forces pro-ukrainiennes la semaine dernière au cours de l'incursion.

Le ministère russe de la défense a déclaré avoir repoussé trois attaques transfrontalières jeudi, près de la ville de Shebekino, et a accusé l'Ukraine d'utiliser ce qu'elle qualifie de "formations terroristes" pour mener des tentatives d'attaques contre des civils russes.

L'Ukraine affirme que les incursions à Belgorod n'ont rien à voir avec son armée et sont menées par des combattants volontaires russes.

"L'action désintéressée des militaires russes a permis de repousser trois attaques menées par des formations terroristes ukrainiennes", a déclaré le ministère russe. "Aucune violation de la frontière de l'État n'a été autorisée.

Le ministère a déclaré que les unités de l'armée russe, les gardes-frontières et les unités du Service fédéral de sécurité ont décroché la première attaque vers 01h00 GMT, lorsque deux unités avec des véhicules et des chars ont tenté de pénétrer la frontière près de Novaïa Tavolzhanka et de Shebekino.

La Russie a déclaré que ses forces avaient repoussé trois attaques de l'Ukraine. Plus de 30 combattants ukrainiens ont été tués et quatre véhicules blindés ont été détruits, a déclaré le ministère.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement les comptes rendus des deux camps sur le champ de bataille.

Le Kremlin a déclaré que le président Vladimir Poutine était régulièrement informé de la situation et a noté que les puissances occidentales s'étaient abstenues de condamner les attaques menées, selon lui, par l'Ukraine sur le territoire russe.

"Comme auparavant, il n'y a pas un seul mot de critique à l'égard du régime de Kiev, ni aucune condamnation", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

M. Peskov a ajouté que les attaques contre Belgorod n'auraient absolument aucun impact sur le déroulement de ce que le Kremlin appelle l'"opération militaire spéciale" en Ukraine.

Par ailleurs, le Kremlin a déclaré que le chef de l'administration locale de Shebekino avait été décoré de l'Ordre du courage, l'une des plus hautes distinctions russes. Il n'a pas donné d'autres détails.

EVACUATION

Plus tôt, le Corps des volontaires russes (RVC), un groupe paramilitaire d'extrême droite composé de Russes ethniques qui soutient l'Ukraine, a déclaré qu'il se battait sur le territoire russe.

Le groupe a déclaré avoir progressé jusqu'à la périphérie de Shebekino, bien que Reuters n'ait pas été en mesure de vérifier cette information de manière indépendante. Le groupe a diffusé des images de ses combattants tirant des coups de feu et des photos de soldats armés à l'intérieur d'un bâtiment.

Un autre groupe, connu sous le nom de Légion de la liberté de la Russie, a publié des images de soldats armés et de véhicules.

Moscou accuse les "terroristes" ukrainiens de viser la frontière occidentale de la Russie, mais Kiev affirme que des volontaires russes anti-Poutine agissent dans cette région. Kiev a nié toute implication, mais les autorités russes affirment que le groupe de combattants est un mandataire de l'Ukraine.

Le gouverneur de Belgorod, Vyacheslav Gladkov, a déclaré que les forces armées ukrainiennes avaient bombardé Shebekino à plusieurs reprises avec des roquettes Grad 122 mm de conception soviétique, incendiant un dortoir et endommageant un bâtiment administratif.

Au moins neuf civils ont été blessés lors de bombardements dans la région.

Dans une vidéo non vérifiée publiée sur les réseaux sociaux, on voit des panaches de fumée s'élever au-dessus d'un grand bâtiment à Shebekino, tandis que des flammes se propagent à travers le toit détruit.

M. Gladkov a indiqué que l'évacuation des habitants vers des logements temporaires reprendrait lorsque les combats se seraient calmés.

"La question principale, bien sûr, est d'aider les gens, de soutenir la réinstallation de ceux qui en ont besoin ou qui le souhaitent", a déclaré M. Peskov du Kremlin.

M. Gladkov a indiqué que des centaines d'enfants, de femmes et de personnes âgées quittaient déjà la zone, ajoutant qu'il avait informé M. Poutine de l'évolution de la situation.