La Russie dit qu'elle a dû payer des roubles aux détenteurs d'euro-obligations

Le ministère des finances a déclaré que la banque étrangère, dont il n'a pas révélé le nom, a rejeté l'ordre de la Russie de payer les coupons sur les deux titres et n'a pas non plus traité le paiement de la valeur nominale de l'euro-obligation arrivant à échéance en 2022.

La Russie pourrait envisager de permettre aux détenteurs étrangers de ses euro-obligations 2022 et 2042 de convertir les paiements en roubles en devises étrangères une fois que l'accès de la Russie à ses comptes en devises sera rétabli, a déclaré le ministère des finances.

La capacité de la Russie à remplir ses obligations en matière de dette est au centre de l'attention après que les sanctions occidentales radicales prises en réponse à ce que la Russie appelle "une opération militaire spéciale" en Ukraine ont gelé près de la moitié des réserves d'État du pays et limité l'accès de Moscou aux systèmes de paiement mondiaux.