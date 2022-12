La Russie dit que les missiles Patriot américains en Ukraine ne s'opposeront pas à elle

Bien que le système de défense aérienne Patriot soit largement considéré comme avancé, le président Vladimir Poutine l'a rejeté comme "assez vieux", déclarant aux journalistes que Moscou trouverait un moyen de le contrer. Dans le même temps, il a déclaré que la Russie souhaitait mettre fin à la guerre en Ukraine et que cela passerait inévitablement par une solution diplomatique.

"Notre objectif n'est pas de faire tourner le volant du conflit militaire, mais, au contraire, de mettre fin à cette guerre", a déclaré Poutine aux journalistes. "Nous nous efforcerons d'y mettre fin, et le plus tôt sera le mieux, bien sûr".

Ces commentaires ont rapidement suscité le scepticisme des États-Unis. Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré que Poutine n'avait "montré absolument aucune indication qu'il était prêt à négocier" une fin à la guerre qui a commencé avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février.

"Tout ce qu'il (Poutine) fait sur le terrain et dans les airs témoigne d'un homme qui veut continuer à infliger des violences au peuple ukrainien (et) intensifier la guerre", a déclaré Kirby aux journalistes.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises qu'elle était ouverte aux négociations, mais l'Ukraine et ses alliés soupçonnent qu'il s'agit d'un stratagème pour gagner du temps après une série de défaites et de retraites russes sur le champ de bataille qui ont fait basculer le rythme de la guerre de 10 mois en faveur de l'Ukraine.

M. Zelenskiy est rentré en Ukraine encouragé par le soutien manifesté par le président Joe Biden à Washington mercredi, son premier voyage à l'étranger depuis le début de l'invasion russe.

"Nous revenons de Washington avec de bons résultats. Avec quelque chose qui va vraiment aider", a déclaré Zelenskiy sur l'application de messagerie Telegram.

PAS PROPICE

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré aux journalistes que le déploiement du système Patriot en Ukraine n'était pas propice à un règlement. "Et cela ne peut pas empêcher la Fédération de Russie d'atteindre ses objectifs au cours de l'opération militaire spéciale", a-t-il déclaré, en utilisant le terme russe pour désigner une guerre dans laquelle des dizaines de milliers de personnes ont été tuées.

Mercredi, M. Zelenskiy a déclaré au Congrès américain que l'aide américaine à son pays était un investissement dans la démocratie. Il a invoqué les batailles contre les nazis au cours de la Seconde Guerre mondiale pour réclamer davantage d'aide pour aider l'Ukraine à se défendre.

Il a déclaré que le système Patriot était une étape importante dans la création d'un bouclier aérien.

Zelenskiy a lancé un appel au soutien bipartite alors que les républicains - dont certains ont exprimé un scepticisme croissant quant à l'envoi d'une aide aussi importante à l'Ukraine - doivent prendre le contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis aux dépens des démocrates le 3 janvier.

Avec un vote prévu à la Chambre des représentants vendredi, le Congrès s'est rapproché de l'approbation d'une aide militaire et économique d'urgence supplémentaire de 44,9 milliards de dollars, dans le cadre d'un projet de loi plus large sur les dépenses du gouvernement américain. Cette somme s'ajoute aux quelque 50 milliards de dollars déjà envoyés à l'Ukraine cette année.

GROUPE WAGNER

La Maison Blanche a déclaré jeudi qu'une société militaire privée russe, le Groupe Wagner, a pris livraison le mois dernier de roquettes d'infanterie et de missiles en provenance de Corée du Nord pour aider à renforcer les forces russes en Ukraine, un signe du rôle croissant du groupe dans ce conflit.

La Grande-Bretagne a déclaré être parvenue à la même conclusion et a condamné la démarche. Mais le chef de Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré qu'aucun effort n'avait été fait pour que la Corée du Nord fournisse des armes à la Russie et a rejeté les rumeurs comme "des ragots et des spéculations".

La mission russe auprès des Nations Unies à New York n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Le ministère des affaires étrangères de la Corée du Nord a démenti les rapports, les qualifiant de sans fondement.

L'Ukraine a subi des frappes aériennes russes répétées visant son infrastructure énergétique, laissant des millions de personnes sans électricité ni eau courante au cœur de l'hiver.

M. Zelenskiy a félicité les travailleurs de l'électricité pour avoir travaillé 24 heures sur 24, en essayant de garder les lumières allumées, alors qu'ils marquaient la Journée des ingénieurs en électricité jeudi, un jour après le Solstice d'hiver, le jour le plus court de l'année.

LUTTE POUR BAKHMUT

Depuis le mois d'août, les forces russes se sont enlisées dans un combat coûteux et prolongé pour Bakhmut, une ville industrielle comptant quelque 70 000 habitants avant la guerre dans la région de Donetsk, l'une des quatre que Moscou a prétendu annexer après de prétendus référendums en septembre.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré jeudi sur Facebook que les combats à Donetsk restaient concentrés sur Bakhmut et Avdiivka, à environ 90 km (54 miles) au sud de celle-ci.

Près de Bakhmut, les forces russes ont bombardé une dizaine de villes, tandis que près d'Avdiivka, les forces russes ont tiré sur les villes de Kostyantyivka et Maryinka ainsi que sur Vodyane et Nevelske, a indiqué l'armée ukrainienne. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

Le chef d'état-major général russe Valery Gerasimov a déclaré jeudi que la ligne de front en Ukraine était stable et que les forces de Moscou s'étaient concentrées sur "l'achèvement de la libération du territoire de la République populaire de Donetsk".

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a rendu visite à des unités de l'armée combattant en Ukraine, a rapporté l'agence de presse publique RIA, citant le ministère. Elle n'a pas précisé où.