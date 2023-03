La Russie a déclaré jeudi qu'un accord historique visant à garantir la sécurité des exportations de céréales à partir des ports ukrainiens de la mer Noire n'était qu'à moitié mis en œuvre, ce qui laisse planer des doutes quant à la possibilité d'autoriser une prolongation de l'accord qui doit expirer la semaine prochaine.

L'initiative sur les céréales de la mer Noire, négociée par les Nations unies et la Turquie en juillet dernier, visait à prévenir une crise alimentaire mondiale en permettant aux céréales ukrainiennes bloquées par l'invasion russe d'être exportées en toute sécurité à partir de trois ports ukrainiens.

L'accord a été prolongé de 120 jours en novembre et sera renouvelé le 18 mars si aucune partie ne s'y oppose. Toutefois, Moscou a déjà fait savoir qu'elle n'accepterait une prolongation que si les restrictions affectant ses propres exportations étaient levées.

Les exportations agricoles de la Russie n'ont pas été explicitement visées par l'Occident, mais Moscou affirme que les sanctions imposées aux secteurs des paiements, de la logistique et de l'assurance l'empêchent d'exporter ses propres céréales et engrais.

"Il y a encore beaucoup de questions sur les destinataires finaux, sur la destination de la plupart des céréales. Et bien sûr, les questions concernant la deuxième partie des accords sont bien connues de tous", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.

La Russie s'est déjà plainte que les céréales ukrainiennes exportées dans le cadre de l'accord étaient destinées à des pays riches. La "deuxième partie" fait référence à un protocole d'accord avec les Nations unies qui facilite les exportations de denrées alimentaires et d'engrais russes.

COMPLICATION

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré lors d'une conférence de presse jeudi que ce qu'il a appelé les "deux parties" de l'accord - garantir la sécurité des exportations de céréales ukrainiennes et supprimer les obstacles aux exportations russes - étaient "inextricablement liées".

"La première partie est mise en œuvre et nous remplissons toutes nos obligations à cet égard avec nos collègues turcs", a déclaré M. Lavrov.

"La deuxième partie n'est pas du tout mise en œuvre.

"Si nous parlons d'un accord, il s'agit d'un accord global. Vous ne pouvez qu'étendre ce qui est déjà mis en œuvre, et si le paquet n'est qu'à moitié mis en œuvre, la question de l'extension devient alors très compliquée", a déclaré M. Lavrov.

Rebeca Grynspan, haut fonctionnaire de l'ONU chargé du commerce, doit discuter de l'accord avec de hauts fonctionnaires russes à Genève la semaine prochaine.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, se sont entretenus mercredi à Kiev de la prolongation de l'accord, que M. Guterres a qualifiée d'"essentielle".

Le Kremlin a déclaré qu'il n'était pas prévu pour l'instant que M. Guterres et le président russe Vladimir Poutine s'entretiennent directement.

L'Ukraine a jusqu'à présent exporté plus de 23 millions de tonnes, principalement de maïs et de blé, dans le cadre de l'accord, selon les Nations unies. Les principales destinations des expéditions ont été la Chine, l'Espagne, la Turquie, l'Italie et les Pays-Bas.

"Les exportations de denrées alimentaires et d'engrais ukrainiens - ainsi que russes - sont essentielles pour la sécurité alimentaire mondiale et les prix des denrées alimentaires", a déclaré M. Guterres aux journalistes mercredi.