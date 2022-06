La Russie en situation de "défaut de paiement", selon un comité d'investisseurs

Le Comité de détermination des produits dérivés de crédit (CDDC) de l'EMEA a déclaré sur son site Web que le comité a voté oui à une question visant à déterminer si un "événement de crédit de défaut de paiement" s'est produit en ce qui concerne la Russie.

L'obligation internationale 2022 de la Russie est arrivée à échéance le 4 avril et le paiement du principal et des intérêts dus à l'échéance n'a été effectué que le 2 mai.

Les détenteurs étrangers de cette obligation souveraine russe ont demandé une décision sur la question de savoir si 1,9 million de dollars d'intérêts potentiels courus pendant cette période, qui n'ont pas été inclus dans le paiement, constituaient un "événement de crédit" qui pourrait leur permettre de percevoir un paiement sur une assurance contre le défaut de paiement connue sous le nom de swaps de défaut de crédit.

Le comité, dont les 14 membres comprennent Citibank, Bank of America, Deutsche Bank, Elliot Management et PIMCO, a convenu que le défaut de paiement s'est produit le 19 mai et qu'une demande de résolution a été soumise le 26 mai.

Il se réunira à nouveau le 6 juin à 14 heures, heure de Londres (13 heures GMT) pour poursuivre le processus, qui pourrait aller jusqu'à la mise en place d'une vente aux enchères pour déterminer tout paiement de CDS.

Il y a actuellement 2,54 milliards de dollars de notionnels nets de CDS en cours en relation avec la Russie, dont 1,68 milliard de dollars sur le pays lui-même et le reste sur l'indice CDX.EM, selon les calculs de JPMorgan.

Les obligations russes libellées en dollars se négociaient en hausse de 1 cent à 2,5 cents mercredi, selon les données de Refinitiv. Elles se trouvent en territoire très défavorisé, allant de 30 cents sur le dollar à aussi peu que 19 cents.

Un défaut de paiement de la Russie sur d'autres dettes semble inévitable, selon certains investisseurs, après que le Trésor américain ait choisi fin mai de ne pas prolonger une licence qui avait permis aux créanciers de recevoir des paiements de la Russie malgré les sanctions financières.

La Russie a environ 40 milliards de dollars d'obligations internationales en circulation et un peu moins de 2 milliards de dollars de paiements sont dus jusqu'à la fin de l'année.

Les sanctions imposées par les pays occidentaux et leurs alliés à la Russie après son invasion de l'Ukraine le 24 février, ainsi que les contre-mesures prises par Moscou, ont pratiquement exclu le pays du système financier mondial.

Le ministre russe des Finances, Anton Siluanov, a déclaré le mois dernier que Moscou assurera le service de sa dette extérieure en roubles si les États-Unis bloquent les autres options et ne se mettra pas en défaut de paiement car elle a les moyens de payer. Cependant, toutes les obligations ne permettent pas un paiement en roubles.

Le pays a déclaré qu'il pourrait étendre un système utilisé pour ses paiements de gaz aux détenteurs d'obligations souveraines, permettant aux investisseurs d'euro-obligations d'ouvrir des comptes en roubles et en devises russes. L'argent serait acheminé par l'intermédiaire du National Settlement Depository (NSD) de la Russie, qui n'est pas soumis aux sanctions occidentales.

La Russie disposait de près de 650 milliards de dollars de réserves d'or et de devises avant l'invasion de l'Ukraine, qu'elle qualifie d'"opération militaire spéciale", contre 40 milliards de dollars de dette internationale. Elle gagne également des milliards de dollars par semaine en vendant du pétrole et du gaz.