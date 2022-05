La Russie enregistre une déflation hebdomadaire marginale avant la réunion de fixation des taux d'intérêt

L'inflation hebdomadaire a atteint 2,22 % au début du mois de mars, peu après que la Russie ait lancé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine le 24 février, mais elle a ralenti depuis lors, grâce à la remontée rapide du rouble.

Au cours de la semaine du 20 mai, l'indice des prix à la consommation (IPC) a diminué de 0,02 % après avoir augmenté de 0,05 % la semaine précédente, selon les données du service de statistiques Rosstat.

En termes annuels, l'inflation a ralenti à 17,51 %, contre 17,69 % une semaine plus tôt, dans un contexte de baisse de l'activité de consommation, a indiqué le ministère de l'économie.

"Il est important de relancer ... les prêts dans les secteurs de la consommation et des entreprises", a déclaré la vice-ministre de l'économie Polina Kryuchkova, ajoutant que la Russie avait besoin de mesures de politique monétaire en temps utile.

Son commentaire intervient peu après que la banque centrale a déclaré qu'elle tiendrait une réunion hors calendrier jeudi, au cours de laquelle il est largement attendu qu'elle abaisse le taux d'intérêt directeur de 14 %.

"Nous ne serons pas surpris si la banque centrale abaisse le taux directeur de 300 points de base à 11 %", ont déclaré les analystes de CentroCreditBank.

Jusqu'à présent cette année, les prix à la consommation en Russie ont augmenté de 11,82 %, selon Rosstat.

Les prix de presque tout, des légumes et du sucre aux vêtements et aux smartphones, ont fortement augmenté ces dernières semaines, la Russie ayant été confrontée à des perturbations logistiques et à une volatilité accrue du rouble.

L'inflation annuelle s'est accélérée pour atteindre 17,83 % en avril, son plus haut niveau depuis janvier 2002. La banque centrale, qui vise une inflation de 4 %, a déclaré que l'augmentation annuelle des prix à la consommation était en passe d'atteindre 18-23 % sur l'ensemble de l'année 2022.

Le président Vladimir Poutine a déclaré mercredi que l'inflation ne dépasserait pas 15 % cette année.