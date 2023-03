La Russie consulte ses alliés pour contester la nomination du candidat américain à la tête de la Banque mondiale, a déclaré mardi le plus haut représentant de Moscou auprès de la banque, une décision qui pourrait compliquer ce qui était censé être un processus de succession sans heurts.

La Russie reste un membre votant de la Banque mondiale, bien que celle-ci ait interrompu tous ses programmes en Russie et en Biélorussie en mars dernier, citant ce qu'elle a appelé "les hostilités contre le peuple ukrainien" à la suite de l'invasion de la Russie.

Roman Marshavin, directeur exécutif de la Banque mondiale qui représente la Russie et la Syrie, a déclaré à Reuters que "la liste des candidats potentiels et les consultations sont toujours en cours", mais n'a donné aucun détail. Il a ajouté que la décision serait prise à Moscou.

Les projets de la Russie ont d'abord été rapportés par l'agence de presse publique russe TASS.

Selon cette agence, M. Marshavin aurait déclaré être en pourparlers avec d'autres pays au sujet de candidats possibles, notamment des financiers russes et des économistes étrangers, d'anciens dirigeants d'organisations internationales, ainsi que plusieurs anciens ministres des finances et dirigeants de banques centrales.

M. Marshavin a refusé de commenter les détails du rapport de la TASS ou de préciser quels autres pays étaient concernés.

Le mois dernier, le président américain Joe Biden a nommé l'ancien directeur général de Mastercard, Ajay Banga, 63 ans, pour remplacer David Malpass à la tête de la Banque mondiale, qui supervise des milliards de dollars de financement pour les pays en développement.

M. Banga, qui est en voyage en Afrique cette semaine, a déclaré la semaine dernière qu'il avait déjà obtenu le soutien de l'Inde, du Ghana et du Kenya. Il a également reçu des avis favorables de la France et de l'Allemagne lors de la réunion des responsables financiers du Groupe des 20 qui s'est tenue le mois dernier, et il a obtenu mardi l'appui du Bangladesh.

Le Trésor s'est refusé à tout commentaire sur l'éventualité d'une contestation de la part de la Russie.

Bien que la Banque accepte les candidatures d'autres pays jusqu'au 29 mars, la nomination de M. Biden garantit pratiquement que M. Banga occupera le poste.

Depuis sa création à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Banque mondiale a toujours été dirigée par un ressortissant des États-Unis, l'actionnaire dominant du créancier.

Une contestation de la part de la Russie ou d'un pays allié ne changerait probablement pas le résultat, compte tenu de la structure de l'actionnariat, mais elle pourrait révéler des tensions latentes entre les États-Unis, les pays occidentaux et la Chine - troisième actionnaire de la Banque - au sujet de la Banque et d'autres institutions financières mondiales.