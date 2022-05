La Russie envisage un modèle "gaz contre roubles" pour les paiements d'euro-obligations étrangères.

La Russie envisage de payer les détenteurs d'euro-obligations en appliquant le mécanisme qu'elle utilise pour traiter les paiements de son gaz en roubles, bien que les investisseurs aient déclaré que cette démarche ne permettrait pas à la Russie d'éviter un défaut historique sur sa dette.

Le mécanisme, selon le Kremlin et le ministre russe des finances, permettrait à Moscou de payer les détenteurs d'obligations en contournant l'infrastructure de paiement occidentale. Cette décision intervient quelques jours après que Washington ait décidé de ne pas prolonger une licence qui avait permis aux créanciers américains de recevoir des paiements obligataires tout en permettant à la Russie d'éviter le défaut de paiement.

Cette décision du Trésor américain a poussé la Russie un peu plus près du défaut de paiement de sa dette en devises fortes. Les détenteurs étrangers d'euro-obligations attendent maintenant deux paiements de coupons qui sont arrivés à échéance la semaine dernière mais qui bénéficient d'un délai de grâce de 30 jours.

La Russie affirme qu'elle dispose de liquidités et qu'elle est prête à payer, refusant toute discussion sur un défaut de paiement. Le ministre des Finances, Anton Siluanov, a déclaré lundi que Moscou continuera à assurer le service de ses dettes extérieures en roubles.

Mais pour que les détenteurs d'euro-obligations étrangères puissent recevoir des paiements en devises étrangères conformément aux obligations de la Russie, ils devront ouvrir des comptes en roubles et en devises fortes dans une banque russe, a-t-il déclaré au journal Vedomosti.

"Comme cela se passe pour le paiement du gaz en roubles : nous sommes crédités de devises étrangères, ici elles sont échangées contre des roubles au nom de (l'acheteur de gaz), et c'est ainsi que le paiement a lieu", a-t-il déclaré.

"Le mécanisme de règlement des euro-obligations fonctionnera de la même manière, mais dans l'autre sens."

L'argent serait acheminé par l'intermédiaire du National Settlement Depository (NSD) de Russie, a déclaré M. Siluanov à Vedomosti.

Contrairement à de nombreuses institutions financières russes, le NSD ne fait pas l'objet de sanctions occidentales. Il n'y aura pas de limite à la conversion du rouble en d'autres devises et le programme sera bientôt revu par le gouvernement, a-t-il déclaré.

Lors d'une conférence téléphonique avec les journalistes, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a approuvé le plan de Siluanov mais a déclaré que le ministère des finances consulterait les détenteurs d'obligations avant de l'introduire.

"Il y a de l'argent, il y a une volonté de payer, que ce soit en roubles ou selon le schéma le plus pratique pour les détenteurs d'obligations. Tout dépendra de ces contacts", a déclaré M. Peskov.

Le ministère des finances n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters. Une source du marché financier a déclaré que la Russie prévoit de présenter le schéma aux investisseurs avant que ses prochains paiements, sur deux obligations, n'arrivent à échéance le 23 juin.

SCEPTICISME

La Russie a environ 40 milliards de dollars d'obligations internationales en circulation, sur lesquelles un peu moins de 2 milliards de dollars de paiements sont dus avant la fin de l'année. Certaines de ses obligations, émises après 2014, comportent des dispositions pour être réglées à la NSD et en devises alternatives, y compris en roubles.

Les conditions des obligations stipulent généralement que tous les créanciers sont payés, et ne pas le faire peut être considéré comme un défaut. Les investisseurs ont déclaré que le défaut de paiement semble inévitable maintenant que les créanciers américains ont été empêchés d'accepter les paiements de la dette russe.

"C'est faisable du point de vue juridique comme moyen d'obtenir de l'argent pour les détenteurs d'obligations, mais pas comme moyen d'éviter un cas de défaut", a déclaré un investisseur basé en Europe.

Toutefois, les investisseurs de l'Union européenne peuvent toujours recevoir des paiements, a déclaré Zia Ullah, associé et responsable de la criminalité d'entreprise et des enquêtes au cabinet d'avocats Eversheds Sutherland, "à moins qu'une banque faisant l'objet d'un gel des actifs ne soit impliquée dans la chaîne de paiement".

Certaines entreprises européennes du secteur de l'énergie ont ouvert des comptes en roubles auprès de la banque russe Gazprombank, après que le Kremlin a exigé que les pays "inamicaux" paient leur gaz en roubles ou soient coupés du monde. Les acheteurs doivent déposer des euros ou des dollars sur un compte dans une banque russe, qui convertit l'argent en roubles.

La source du marché financier a déclaré qu'il n'avait pas été décidé quelle banque serait utilisée pour les paiements des euro-obligations.

M. Ullah a déclaré que la Russie ne serait pas en mesure d'effectuer des paiements en dollars car les banques américaines ne peuvent pas compenser de telles transactions.

"Tout ce qui est libellé en dollars devrait être payé dans une autre devise [...]. Tant que vous êtes à l'aise pour accepter des paiements non libellés en dollars, rien ne s'y oppose", a-t-il ajouté.

Mais les investisseurs se sont montrés sceptiques, étant donné les stigmates liés au fait de traiter avec la Russie.

"Juridiquement, cela semble possible, mais je ne pense pas que les gens s'en saisiront", a déclaré un détenteur d'obligations basé en Europe, qualifiant le système de paiement de "zone grise difficile". "La réalité est que pour un fonds mondial qui détient à la fois des affaires aux États-Unis et en Europe, il serait difficile d'accepter ce mécanisme." (Reportages de Reuters et Sujata Rao, Jorgelina do Rosario ; Rédaction de John Stonestreet, Catherine Evans et David Gregorio)