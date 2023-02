La Russie envisage une taxe unique sur les grandes entreprises en raison de la baisse des revenus pétroliers.

Trois sources au fait des discussions ont ensuite déclaré à Reuters que les autorités envisageaient une contribution budgétaire unique des entreprises d'environ 200-250 milliards de roubles (2,8-3,5 milliards de dollars).

Le prix du pétrole russe a chuté d'environ 20 % depuis début décembre, lorsque les pays occidentaux ont fixé un plafond de 60 $ sur les exportations de pétrole russe. Le pétrole de l'Oural se négocie actuellement à environ 56 dollars le baril, soit beaucoup moins que les 70 dollars nécessaires pour équilibrer le budget.

Le ministère des finances a déclaré la semaine dernière qu'il triplait ses ventes quotidiennes de devises étrangères pour couvrir le déficit, mais les analystes ont averti que les hausses d'impôts sont inévitables si la Russie veut continuer à augmenter ses dépenses de défense.

"Une contribution volontaire des entreprises... est en cours de discussion, une contribution unique", a déclaré le premier vice-premier ministre Andrei Belousov, dans des commentaires publiés par les agences de presse russes.

"Le fait est que les résultats financiers de l'année dernière étaient très bons et que de nombreuses entreprises, surtout au premier semestre... pour les trois premiers trimestres, ont eu des résultats en forte hausse", a-t-il ajouté.

PAS UNE AUGMENTATION D'IMPÔT

Selon le média The Bell, l'idée d'un impôt sur les bénéfices exceptionnels a suscité des critiques de la part d'au moins un des plus grands syndicats d'entreprises de Russie, qui a proposé une contre-proposition visant à augmenter de 0,5 % le taux d'imposition des sociétés.

Le ministère des finances a publié une réfutation publique de la suggestion du syndicat des affaires, arguant que si les paramètres de base du système fiscal resteraient inchangés cette année, les entreprises ont réalisé des bénéfices excessifs au cours des deux dernières années et qu'il faudrait examiner cette situation.

"Il ne s'agit pas d'une augmentation d'impôt. Il s'agit d'un impôt exceptionnel, un concept dans la pratique fiscale connu sous le nom de perception d'un impôt unique", a déclaré M. Belousov, ajoutant que la mesure serait volontaire par nature.

Toutefois, l'une des sources qui a parlé à Reuters a déclaré qu'il était peu probable qu'une entreprise soit prête à refuser de payer.

À moins que les prix du pétrole russe ne se redressent dans les mois à venir, le déficit budgétaire de Moscou pourrait atteindre 5,5 trillions de roubles (76,5 milliards de dollars) cette année, soit 3,8 % du PIB, ont averti la semaine dernière les analystes de la Credit Bank of Moscow.

Le gouvernement a déjà fortement augmenté la charge fiscale sur l'industrie pétrolière et gazière pour 2023-2025, la plus forte hausse de ce type de son histoire, alors que l'"opération militaire spéciale" de la Russie en Ukraine se rapproche de son premier anniversaire.

Les sanctions occidentales liées au conflit ont bouleversé certains secteurs de l'économie russe, coupant ses plus grandes banques du réseau financier SWIFT, limitant son accès à la technologie et restreignant sa capacité à exporter du pétrole.

Si le gouvernement et la banque centrale ont reconnu l'existence de "difficultés", Moscou affirme que son économie est résiliente et que les sanctions se sont retournées contre l'Occident en faisant grimper l'inflation et les prix de l'énergie.

(1 $ = 71,90 roubles)