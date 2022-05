La Russie est au bord du défaut de paiement après l'expiration de la licence de paiement américaine.

Les Etats-Unis ont poussé la Russie plus près du bord d'un défaut de paiement historique de sa dette mercredi en ne prolongeant pas sa licence pour payer les détenteurs d'obligations, alors que Washington augmente la pression sur le pays suite à son invasion de l'Ukraine.

Le département du Trésor américain a déclaré sur son site Web https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20220524_33 tard mardi qu'il ne prolongerait pas la licence, qui devait expirer à 00h01 ET (0401 GMT) mercredi, et qui permettait à la Russie d'effectuer des paiements d'intérêts et d'échéances sur sa dette souveraine à des personnes américaines.

Cette dérogation a permis à la Russie de continuer à payer sa dette publique, mais son expiration semble maintenant rendre le défaut de paiement inévitable - le premier grand défaut de paiement du pays sur les obligations souveraines internationales depuis plus d'un siècle.

Près de 2 milliards de dollars de paiements sur les obligations internationales russes arrivent à échéance avant la fin de l'année.

Les sanctions occidentales imposées après l'invasion de l'Ukraine par le Kremlin le 24 février, et les contre-mesures de Moscou, ont compliqué le mouvement de l'argent à travers les frontières, pourtant la Russie a fait un effort conscient pour continuer à payer les détenteurs d'obligations.

"Si les détenteurs d'obligations ne reçoivent pas leur argent au moment où il est dû, en tenant compte de tous les délais de grâce qui s'appliquent, la Russie sera en défaut sur une dette souveraine", a déclaré Jay Auslander, associé du cabinet d'avocats Wilk Auslander. "Avec la disparition de la dérogation, il semble qu'il n'y ait aucun moyen pour les détenteurs d'obligations d'être payés."

Bien que la licence ne s'applique qu'aux personnes américaines, sa caducité rendra difficile pour la Russie de payer d'autres détenteurs étant donné le rôle intégral que jouent les institutions américaines dans le système financier mondial et la complexité de tels processus de paiement.

Vendredi, la Russie avait avancé les paiements de deux obligations internationales - une libellée en euros et une en dollars - une semaine avant la date d'échéance.

Mais son empressement à verser l'argent sur les comptes bancaires des créanciers avant l'expiration de la dérogation pourrait ne pas avoir laissé suffisamment de temps pour ce qui est souvent un processus de paiement complexe et de plusieurs jours.

Un détenteur d'obligations basé en Asie a déclaré que le paiement n'était pas arrivé sur le compte de l'entreprise mercredi.

La Russie dispose d'un délai de grâce de 30 jours pour les deux paiements.

Les 40 milliards de dollars d'obligations internationales du pays ont été sous les feux de la rampe ces dernières semaines, alors que le débat faisait rage sur l'opportunité de prolonger ou non cette licence.

Le secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, a précédemment déclaré que les paiements détournaient des fonds de l'effort de guerre de Moscou en Ukraine et constituaient un "signe de succès" pour la politique de sanctions américaine.

Mais la semaine dernière, la secrétaire au Trésor Janet Yellen a déclaré qu'il était peu probable que Washington prolonge cette licence.

Contrairement à la plupart des situations de défaut de paiement, Moscou ne manque pas d'argent. Les frais de remboursement de la dette font pâle figure en comparaison des recettes d'exportation de pétrole et de gaz - rien qu'en avril, la flambée des prix de l'énergie a permis à la Russie de récolter 28 milliards de dollars de recettes.

Le législateur le plus ancien de Russie a demandé mardi à la chambre basse du parlement d'étudier la possibilité d'arrêter le service de la dette extérieure, affirmant que les électeurs étaient mécontents que Moscou continue à payer alors que ses réserves nationales détenues à l'étranger étaient gelées.

GUERRE EN EUROPE

Les obligations ne sont pas le seul point d'inflammation, cependant, alors que le tit-for-tat financier s'intensifie.

Les sanctions imposées à la Russie pour avoir lancé la plus grande guerre terrestre en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale comprennent le gel d'environ la moitié des 640 milliards de dollars de réserves en devises étrangères de la Russie.

Selon l'Allemagne, l'Union européenne devrait décider d'un embargo sur les importations de pétrole russe "dans les jours qui viennent".

Moscou qualifie son invasion de près de trois mois d'"opération militaire spéciale" visant à débarrasser l'Ukraine des fascistes, une affirmation que Kiev et ses alliés occidentaux considèrent comme un prétexte sans fondement pour une guerre non provoquée.

Les législateurs russes ont également un projet de loi en cours pour permettre la reprise des entreprises étrangères qui ont quitté le marché dans ce pays en opposition aux actions de Moscou en Ukraine.

La Russie était auparavant classée dans la catégorie "investissement" par les agences de notation, mais depuis le conflit en Ukraine, les principales agences de notation ont cessé d'évaluer le pays.

Aujourd'hui, un défaut de paiement pourrait accroître davantage les tensions, car il empêchera la Russie de retrouver l'accès aux marchés de capitaux internationaux jusqu'à ce que les créanciers soient entièrement remboursés et que toute affaire juridique découlant du défaut de paiement soit réglée.

Les précédents défauts de paiement, comme celui de l'Argentine, ont incité les créanciers à s'en prendre à des biens matériels tels qu'un navire de la marine et l'avion présidentiel du pays.

Cela pourrait également créer des obstacles au commerce, si des pays ou des entreprises qui feraient normalement des affaires avec la Russie s'imposent des règles qui les empêchent de faire des affaires avec une entité en défaut. (Reportages de Daphne Psaledakis et Rami Ayyub à Washington, Karin Strohecker à Londres et Emily Chan à Taipei ; Rédaction de Jane Merriman, Chris Reese et Catherine Evans)