La Russie est le premier fournisseur de pétrole de la Chine pour le deuxième mois, les volumes saoudiens chutent - données

Les importations de pétrole russe, y compris les approvisionnements pompés via l'oléoduc Sibérie orientale-Océan Pacifique et les expéditions maritimes des ports russes d'Europe et d'Extrême-Orient, ont totalisé 7,29 millions de tonnes, soit une hausse de près de 10 % par rapport à l'année dernière, selon les données de l'Administration générale chinoise des douanes.

Pourtant, les approvisionnements russes en juin, équivalents à environ 1,77 million de barils par jour (bpj), étaient inférieurs au record de mai, proche de 2 millions de bpj, un niveau que les analystes avaient prévu de maintenir.

La Chine a importé 5,06 millions de tonnes d'Arabie Saoudite, soit 1,23 million de bpj, en baisse par rapport à 1,84 million de bpj en mai et 30% en dessous du niveau de juin de l'année dernière.

Depuis le début de l'année, les importations en provenance de Russie ont totalisé 41,3 millions de tonnes, soit une hausse de 4 % sur l'année, mais toujours derrière l'Arabie saoudite, qui a fourni 43,3 millions de tonnes.

Les importations totales de pétrole brut de la Chine ont chuté en juin pour atteindre presque leur plus bas niveau en quatre ans, les fermetures rigides visant à contenir la propagation du coronavirus ayant réduit la demande de carburant. La hausse des importations en provenance de Russie a également déplacé les approvisionnements en provenance d'Angola et du Brésil.

Les données des douanes ont montré que la Chine a importé 260 000 tonnes de pétrole brut iranien le mois dernier, sa quatrième cargaison de pétrole iranien depuis décembre dernier, confirmant un rapport antérieur de Reuters.

Malgré les sanctions américaines à l'encontre de l'Iran, la Chine a continué à prendre du pétrole iranien, généralement fait passer pour des fournitures d'autres pays. Ces approvisionnements, qui représentent environ 7 % des importations totales de pétrole brut de la Chine, sont confrontés à la concurrence des flux russes croissants.

Les douanes ont signalé des importations nulles en provenance du Venezuela. Les entreprises pétrolières d'État ont boudé les achats depuis fin 2019, de peur de tomber sous le coup des sanctions secondaires américaines.

Les importations de Malaisie, souvent utilisées comme point de transfert ces deux dernières années pour le pétrole provenant d'Iran et du Venezuela, ont grimpé de 126 % en glissement annuel pour atteindre 2,65 millions de tonnes.

Vous trouverez ci-dessous la répartition détaillée des importations de pétrole, avec les volumes en tonnes métriques :

Juin a/a pct Jan-Juin a/a pct change

variation

Arabie Saoudite 5 057 902 -29,7 43 269 290 -1,1

Russie 7 285 880 9,5 41 309 700 3,9

Irak 3.203.002 -9,9 26.739.634 2,2

Angola 2.352.633 -36 17.191.422 -13.8

Brésil 2 004 225 -14,6 12 998 303 -22,5

États-Unis 672 655 -52,7 4 456 987 -45,7

Malaisie 2 654 310 126 11 079 251 50,5

Iran 260 349

Oman 2 073 190 -46 21 032 464 -8,3

UAE 3,124,780 80 19,430,481 36

(tonne = 7,3 barils pour la conversion en pétrole brut)