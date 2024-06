Le rapport sur l'offre et la demande du ministère américain de l'agriculture (USDA) pour le mois de juin pourrait être plus intéressant que d'habitude, car le marché des céréales a connu de nombreux développements au cours des dernières semaines, notamment l'instauration de l'état d'urgence en Russie, principal exportateur de blé.

Les analystes s'attendent à ce que les estimations de l'USDA concernant l'offre mondiale de blé, de maïs et de soja pour 2024-25 diminuent par rapport au mois dernier lorsque l'agence publiera ses données mercredi à midi EDT (1600 GMT).

Les contrats à terme sur le blé de Chicago ont rebondi de 3 % mardi après neuf séances consécutives de baisse, mais le maïs et le soja ont baissé légèrement alors que ces cultures américaines connaissent un excellent départ.

Le rapport de juin de l'USDA en lui-même n'a pas un impact important sur les contrats à terme, mais son chevauchement avec une période météorologique critique pour les cultures américaines peut créer de la volatilité. Les prévisions suggèrent que la ceinture de maïs américaine pourrait connaître une période chaude et sèche jusqu'à la fin du mois de juin, ce qui stresserait les cultures et maintiendrait un certain degré d'incertitude.

LE BLÉ

Les estimations de la récolte de blé russe ont commencé à chuter juste après le rapport de mai de l'USDA, de sorte qu'une réduction importante de la part de l'agence pourrait se profiler. Depuis le 10 mai, les sociétés de conseil IKAR et SovEcon ont chacune réduit leurs prévisions de récolte de 10 %, soit entre 8,9 millions et 9,5 millions de tonnes métriques.

Le mois dernier, l'USDA a fixé la production de blé russe pour 2024-25 à 88 millions de tonnes, sans tenir compte de la péninsule de Crimée. Les estimations des consultants russes incluent la Crimée et se situent actuellement entre 80,7 millions et 81,5 millions de tonnes, avec un potentiel de baisse supplémentaire.

Cette baisse est peut-être déjà justifiée puisque la Russie a déclaré mardi l'état d'urgence dans le sud de Rostov, la première région productrice de blé de Russie, en raison de la sécheresse. Les pertes de récoltes pourraient atteindre 30 %, ce qui représente une superficie beaucoup plus importante que ce qui avait été suggéré précédemment par le ministère de l'agriculture.

L'interdiction par la Turquie d'importer du blé jusqu'en octobre pourrait compenser les pertes de récoltes russes. L'USDA considère la Turquie comme le quatrième plus grand importateur en 2024-25 avec 10,5 millions de tonnes, bien que la dernière mesure turque vise à protéger le marché intérieur.

L'Inde pourrait compenser une partie de la perte de la demande turque, et les exportateurs de céréales russes lorgnent déjà sur le marché indien. Le mois dernier, l'USDA a attribué à l'Inde des importations de blé négligeables en 2024-25, malgré des rapports récents affirmant le contraire.

La récolte de blé américaine devrait augmenter de 1 % par rapport aux estimations du mois dernier. Les analystes estiment que les stocks mondiaux de blé pour 2024-25 sont en baisse de 1 %, soit 2,4 millions de tonnes, par rapport aux prévisions de mai.

MAÏS ET SOJA

En mai, l'USDA a réduit ses estimations de récolte de maïs en Argentine pour 2023-24 à 53 millions de tonnes, contre 55 millions en avril, bien que les estimations de la bourse des céréales argentine se situent actuellement autour de 47 millions. Celles-ci ont fortement chuté à la fin du mois d'avril et au début du mois de mai en raison d'une grave épidémie d'insectes qui a entraîné des pertes de maïs dépassant les 2 milliards de dollars.

La récolte argentine de maïs était achevée à 46 % jeudi dernier, contre 29 % le 9 mai. La deuxième récolte de maïs du Brésil, fortement exportée, était récoltée à 10,4 % jeudi, soit le rythme le plus rapide depuis au moins dix ans.

Le marché s'attend à une réduction de 1 million de tonnes de la récolte de maïs brésilienne de 2023-24, après une réduction de 2 millions de tonnes le mois dernier, bien que la récolte de soja brésilienne soit considérée comme diminuant de 2,2 millions de tonnes. En mai, l'USDA a réduit la récolte de soja du Brésil de 1 million de tonnes en raison des inondations dans le Rio Grande do Sul.

L'agence des cultures Emater a estimé au début du mois que les pertes de la récolte de soja du Rio Grande do Sul s'élevaient à 2,71 millions de tonnes. La Conab brésilienne publiera tôt jeudi ses estimations mensuelles, qui restent nettement inférieures à celles de l'USDA.

Par rapport aux attentes, la demande d'exportation de soja américain pour la prochaine saison 2024-25 est la plus faible depuis 23 ans, y compris zéro vente explicite à la Chine. Mais l'USDA n'a pas réduit les exportations de soja de la nouvelle récolte en juin depuis 2012, s'abstenant même de procéder aux réductions nécessaires en juin 2018, alors que la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine était imminente et que les prix du soja s'effondraient.

Mais le commerce du soja américain vers la Chine n'est pas complètement mort, puisque deux ventes de 104 000 tonnes de soja de l'ancienne récolte vers la Chine ont été confirmées au cours des trois dernières sessions commerciales. Cette activité est assez rare, car il s'agit des plus importantes ventes quotidiennes de soja de l'ancienne récolte à la Chine au mois de juin depuis cinq ans. Karen Braun est analyste de marché pour Reuters. Les opinions exprimées ci-dessus sont les siennes. (Rédaction : Rod Nickel)