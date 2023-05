PÉKIN, 24 mai (Reuters) - La Russie et la Chine s'apprêtent à signer mercredi une série d'accords bilatéraux, alors que les deux pays s'engagent à renforcer leur coopération et ce malgré les critiques formulées par l'Occident.

Le Premier ministre russe Mikhaïl Michoustine s'est entretenu avec le président chinois Xi Jinping et son Premier ministre Li Qiang, selon le gouvernement russe.

"A l'issue de ces entretiens, de nombreux accords bilatéraux devraient être signés", a rapporté l'agence de presse russe Interfax sans fournir plus de détails.

Cette visite intervient après que Moscou et Pékin ont vivement réagi aux déclarations du G7, qui ont émis des critiques à leur encontre sur un certain nombre de questions, notamment celles de l'Ukraine, les armes nucléaires et la contrainte économique.

Russie et Chine ont scellé l'an dernier un partenariat "sans limite" qui a été renforcé en mars lors de la visite à Moscou du président chinois Xi Jinping, qui y a rencontré son "cher ami" et homologue russe Vladimir Poutine. (Reportage Ryan Woo, avec la contribution de Lidia Kelly et Ethan Wang; version française Camille Raynaud)