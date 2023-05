PÉKIN (Reuters) -La Russie et la Chine ont signé mercredi une série d'accords portant les relations entre les deux pays à un niveau sans précédent et ce, malgré les critiques formulées par l'Occident.

Le Premier ministre russe, Mikhaïl Michoustine, le plus haut responsable russe à se rendre à Pékin depuis le début de l'invasion de l'Ukraine, s'est entretenu avec son homologue Li Qiang puis avec le président Xi Jinping.

Cette visite intervient après les vives réactions aussi bien de Moscou que de Pékin aux critiques du G7 à leur encontre sur un certain nombre de questions telles que l'Ukraine, les armes nucléaires et les échanges économiques.

La Russie compte sur le soutien de la Chine et sa demande en pétrole et en gaz alors que la guerre en Ukraine est entrée dans sa deuxième année et que les sanctions occidentales contre Moscou se multiplient.

"Aujourd'hui, les relations entre la Russie et la Chine ont atteint un niveau sans précédent", a déclaré Mikhaïl Michoustine lors de sa rencontre à Pékin avec Li Qiang.

"Elles sont caractérisées par le respect mutuel des intérêts de chacun, le désir de répondre conjointement aux défis" face aux pressions de l'Occident, a-t-il ajouté.

COOPÉRATION COMMERCIALE

Les protocoles d'accord signés visent notamment à approfondir la coopération en matière d'investissement dans les services commerciaux et comportent un pacte sur l'exportation de produits agricoles vers la Chine et un autre sur la coopération dans le domaine du sport.

Russie et Chine ont scellé l'an dernier, juste avant le début de l'invasion russe de l'Ukraine, un partenariat "sans limite" qui a été renforcé en mars dernier lors de la visite à Moscou du président chinois Xi Jinping, qui y a rencontré son "cher ami" et homologue russe Vladimir Poutine.

"La Chine est prête à travailler avec la Russie pour mettre en oeuvre la coopération commune entre les deux pays et la promotion d'une coopération pragmatique dans divers domaines peut permettre de franchir un nouveau palier", a déclaré Li Qiang à Mikhaïl Michoustine.

Les exportations chinoises vers la Russie ont continué à progresser, augmentant de 153,1% en avril sur un an après avoir plus que doublé en mars, selon les données des douanes chinoises.

Les livraisons d'énergie russe à la Chine devraient augmenter de 40% cette année et les deux pays discutent de la fourniture d'équipements technologiques à la Russie, a rapporté l'agence de presse Interfax.

La Chine s'est abstenue de dénoncer ouvertement l'invasion russe de l'Ukraine. Xi Jinping a présenté en février un plan de paix en 12 points qui a été accueilli avec scepticisme par l'Occident et avec prudence par Kyiv.

(Reportage Ryan Woo, avec la contribution de Lidia Kelly, Ryan Woo et Ethan Wang; version française Camille Raynaud et Kate Entringer)