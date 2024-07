La Russie a commencé à expédier du pétrole et des produits raffinés à la Bolivie, contribuant ainsi à remédier à la pénurie de carburant dans le pays et à étendre sa présence en Amérique latine, les sanctions occidentales ayant contraint Moscou à rechercher de nouveaux marchés, selon les données des négociants et des compagnies maritimes.

Après l'entrée en vigueur, en février 2023, de l'embargo total de l'UE sur les importations de produits pétroliers russes, le Brésil est devenu l'un des plus gros importateurs de carburant russe. La Russie a également augmenté ses exportations vers le Venezuela, la Jamaïque et Cuba.

Selon LSEG, le navire Zeynep, chargé de 33 000 tonnes de diesel, a atteint cette semaine le port d'Arica, au Chili, après avoir quitté Primorsk, sur la mer Baltique.

Un autre navire - le Sino Faith - chargé de 42 000 tonnes de diesel dans le port baltique de Vysotsk a déchargé une partie de sa cargaison dans le port brésilien de Paranagua avant de se rendre également à Arica.

Trois sources du marché ont indiqué que le diesel des deux navires est destiné à la Bolivie, qui dépend des ports régionaux en raison de son enclavement.

L'entreprise publique bolivienne d'énergie YPFB a confirmé qu'elle attendait des cargaisons en provenance de Russie.

"YPFB attend l'arrivée à Arica de trois navires transportant du pétrole brut, du diesel et de l'essence. Ils attendent d'être déchargés à Arica, tous les trois selon les normes de qualité internationales", a déclaré mardi à Reuters un porte-parole de YPFB.

Auparavant, le président de l'entreprise publique bolivienne d'énergie YPFB, Armin Dorgathen, avait déclaré à Reuters que le pays recherchait l'aide de la Russie pour pallier la baisse de l'approvisionnement en carburant.

La Bolivie importe la moitié de l'essence nécessaire pour répondre à la demande intérieure, ce qui lui coûte quelque 800 millions de dollars par an, et jusqu'à 80 % du diesel, principalement en provenance d'autres pays d'Amérique du Sud.

À la suite de nombreux rapports faisant état de longues attentes pour obtenir de l'essence et du diesel, le président bolivien, Luis Arce, a déclaré mardi qu'il s'attaquait à la pénurie.

"Aujourd'hui, le diesel et l'essence que nous consommons sont importés... nous sommes en train d'y remédier", a déclaré M. Arce lors d'une visite du champ Mayaya Centro-X1, la dernière découverte de gaz naturel du pays au nord de La Paz.

Edwin Plata, chauffeur de bus qui fait la navette dans la ville de La Paz, a déclaré que des pénuries de diesel avaient été signalées à plusieurs reprises depuis lundi.

"Dans tous les trajets que nous devons faire, nous devons faire la queue, nous arrivons fatigués de notre voyage et nous faisons la queue", a déclaré M. Plata.

Les représentants de l'industrie bolivienne du transport lourd ont menacé de manifester dans le courant de la semaine si l'approvisionnement en diesel ne s'améliorait pas.