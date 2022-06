La Russie frappe à nouveau Kiev après des semaines, Poutine avertit l'Occident sur les fournitures de missiles

À Sievierodonetsk, le principal champ de bataille de l'est où la Russie a concentré ses forces récemment, les responsables ukrainiens ont déclaré qu'une contre-attaque avait repris la moitié de la ville.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré dimanche s'être rendu à Lysychansk, au sud de Sievierodonetsk, et à Soledar. Il s'agit de ses rares sorties en dehors de la capitale depuis le début de l'invasion russe, le 24 février, et ces déplacements pourraient être les plus proches de la ligne de front à ce jour.

"Ce que vous méritez tous, c'est la victoire - c'est la chose la plus importante. Mais pas à n'importe quel prix", a déclaré Zelenskiy, portant son T-shirt kaki caractéristique, aux troupes ukrainiennes dans une vidéo publiée dimanche soir.

Lysychansk et Sievierodonetsk se trouvent dans la région de Louhansk et Soledar dans la région de Donetsk. Les deux régions constituent le Donbas, le cœur industriel de l'Ukraine, que la Russie affirme être en mission de "libération".

Dans l'attaque de Kiev, une personne a été hospitalisée, mais aucun décès n'a été signalé dans l'immédiat. De la fumée noire était visible à des kilomètres à la ronde après l'attaque de la Russie sur deux districts périphériques dimanche.

L'Ukraine a déclaré que l'attaque avait touché un atelier de réparation de wagons, tandis que Moscou a affirmé avoir détruit des chars envoyés par les pays d'Europe de l'Est en Ukraine.

Oleksandr Kamyshin, directeur des chemins de fer ukrainiens, a confirmé que quatre missiles s'étaient écrasés sur l'atelier de réparation de wagons de Darnytsia, dans l'est de Kiev, mais a précisé qu'il n'y avait aucun matériel militaire sur le site.

La frappe a été un rappel soudain de la guerre à Kiev où la vie normale est largement revenue depuis que les forces russes ont été chassées de ses faubourgs en mars.

Les "frappes de missiles sur Kiev n'ont qu'un seul objectif - tuer autant de personnes que possible", a déclaré le conseiller présidentiel ukrainien Mykhailo Podolyak sur Twitter.

L'Ukraine a déclaré que la Russie avait effectué la frappe de Kiev à l'aide de missiles aériens à longue portée tirés depuis des bombardiers lourds aussi loin que la mer Caspienne.

L'opérateur d'énergie nucléaire ukrainien a déclaré qu'un missile de croisière russe avait volé "à une altitude critique" au-dessus de la deuxième plus grande centrale nucléaire du pays.

LES CASSER COMME DES NOIX

L'attaque de dimanche était la première frappe importante sur Kiev depuis fin avril, lorsqu'un missile avait tué un journaliste.

La Russie a récemment concentré sa puissance destructrice sur les lignes de front à l'est et au sud, bien qu'elle frappe occasionnellement ailleurs dans ce qu'elle appelle une campagne visant à dégrader l'infrastructure militaire de l'Ukraine et à bloquer les livraisons d'armes occidentales.

Poutine a averti l'Occident que la Russie frapperait de nouvelles cibles si les États-Unis commençaient à fournir à l'Ukraine des missiles de plus longue portée, a rapporté l'agence de presse TASS dimanche.

Les États-Unis ont déclaré la semaine dernière qu'ils enverraient à l'Ukraine de nouveaux systèmes avancés de roquettes à moyenne portée.

Dans une interview accordée à la télévision d'État russe, M. Poutine a déclaré que les roquettes promises jusqu'à présent par Washington étaient comparables aux armes de l'ère soviétique dont disposait déjà l'Ukraine.

Si Washington devait livrer des roquettes à plus longue portée, "nous frapperons les cibles que nous ne frappons pas encore", a-t-il déclaré. Il a rejeté l'impact des drones occidentaux, affirmant que la Russie les avait "cassés comme des noix".

La Grande-Bretagne a déclaré qu'elle fournirait à l'Ukraine des systèmes de roquettes à lancements multiples pouvant frapper des cibles situées jusqu'à 80 km (50 miles).

SIEVIERODONETSK

Sur le front de la guerre, les forces ukrainiennes contrôlent la moitié de Sievierodonetsk et continuent de repousser les Russes, a déclaré Serhiy Gaidai, gouverneur de la province de Luhansk.

"Ils vont simplement essayer de tout raser. Ils n'ont pas d'autre tactique", a déclaré Gaidai à propos des Russes.

Ces affirmations n'ont pas pu être vérifiées de manière indépendante. Les deux parties affirment avoir infligé d'énormes pertes à Sievierodonetsk.

Gaidai a déclaré que les évacuations ont repris dimanche dans la partie de la province de Luhansk tenue par les Ukrainiens et que 98 personnes s'étaient échappées.

Un journaliste des médias d'État russes a déclaré dimanche que le général de division russe Roman Kutuzov avait été tué dans l'est de l'Ukraine, ajoutant à la série de pertes militaires de haut rang subies par Moscou.

L'armée ukrainienne a indiqué que ses forces ont repoussé sept attaques dans les régions de Donetsk et de Louhansk dimanche, détruisant quatre chars et abattant un hélicoptère de combat.

À Donetsk, les forces russes ont progressé dans le territoire situé au nord de la rivière Siverskiy Donets, en prévision de ce que l'Ukraine prévoit comme une poussée sur la grande ville de Sloviansk.

Dans un discours prononcé dimanche à Rome, le pape François a qualifié la guerre de "négation du rêve de Dieu".