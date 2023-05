La Russie a déclaré lundi que son armée avait frappé des bases aériennes ukrainiennes lors de frappes nocturnes et que les forces ukrainiennes avaient bombardé des installations industrielles à l'intérieur de la Russie, les deux parties cherchant à prendre le dessus avant ce que Kiev espère être une contre-offensive décisive.

Dans une rare reconnaissance des dommages causés à une "cible" militaire, l'Ukraine a déclaré que des travaux étaient en cours pour remettre en état une piste d'atterrissage et que cinq avions avaient été mis hors service dans la région occidentale de Khmelnitskiy, sans toutefois nommer le ou les sites.

Un grand aérodrome militaire était situé dans la région avant la guerre.

"Pour l'instant, les travaux se poursuivent pour contenir les incendies dans les installations de stockage de carburant, de lubrifiants et de munitions", a déclaré le bureau du gouverneur de la région de Khmelnitskiy.

L'agence de presse russe RIA a cité le ministère de la défense qui a déclaré que plus d'une base aérienne avait été touchée, mais l'Ukraine n'a pas confirmé que d'autres bases aériennes avaient été endommagées.

La capitale ukrainienne a été attaquée pour la 16e fois ce mois-ci dans la matinée, après une deuxième nuit consécutive de bombardements. Toutefois, les autorités ont déclaré que la plupart des drones et des missiles tirés au cours de la nuit avaient été abattus et qu'aucune cible n'avait été touchée dans la matinée.

Ces attaques, qui ont poussé les habitants de Kiev à se réfugier dans les stations de métro, font partie d'une nouvelle vague de frappes aériennes russes ce mois-ci, alors que l'Ukraine, dotée de nouvelles armes occidentales, prépare une offensive pour tenter de reprendre le territoire occupé par les forces russes.

"Avec ces attaques constantes, l'ennemi cherche à maintenir la population civile dans une profonde tension psychologique", a déclaré Serhiy Popko, chef de l'administration militaire de la ville.

L'armée ukrainienne a déclaré qu'une attaque contre le port d'Odessa avait provoqué un incendie et endommagé des infrastructures, mais n'a pas précisé si les dégâts menaçaient les exportations de céréales.

Le pays est un important fournisseur mondial de céréales et le port est vital pour l'expédition des produits agricoles à l'étranger. Il est également l'un des trois ports inclus dans un accord négocié par les Nations unies sur la sécurité des exportations de céréales via la mer Noire.

"Un incendie s'est déclaré dans l'infrastructure portuaire d'Odessa à la suite de la frappe. Il a été rapidement éteint. Les informations sur l'étendue des dégâts sont en cours d'actualisation", a déclaré le commandement militaire sud sur Facebook.

La Russie a déclaré lundi que l'accord sur les céréales de la mer Noire ne serait plus opérationnel à moins qu'un accord de l'ONU avec Moscou visant à surmonter les obstacles aux exportations de céréales et d'engrais russes ne soit respecté.

Ce mois-ci, Moscou a accepté à contrecœur de prolonger l'accord sur les céréales de la mer Noire jusqu'au 17 juillet, mais a déclaré que des progrès supplémentaires devaient être réalisés pour promouvoir ses propres intérêts.

LA RUSSIE SIGNALE DES TIRS D'OBUS TRANSFRONTALIERS

Après des mois d'attaques contre des installations énergétiques, la Russie, qui a commencé son invasion à grande échelle de l'Ukraine il y a un peu plus de 15 mois, cible maintenant des installations et des fournitures militaires pour tenter de disrupter les préparatifs de l'Ukraine en vue de sa contre-attaque, selon Kiev.

Moscou affirme que l'Ukraine a intensifié les attaques de drones et de sabotage contre des cibles à l'intérieur de la Russie alors qu'elle se prépare à la contre-offensive.

Le gouverneur de la région russe de Belgorod, qui borde l'Ukraine, a déclaré que plusieurs localités frontalières avaient été bombardées simultanément par les forces ukrainiennes lundi. Deux installations industrielles ont été touchées dans la ville de Shebekino et quatre employés ont été blessés, a écrit Vyacheslav Gladkov sur Telegram.

L'Ukraine n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat et Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante les rapports sur l'ampleur des attaques de part et d'autre.

L'Ukraine a déclaré avoir abattu 29 des 35 drones et 37 des 40 missiles de croisière tirés par la Russie au cours de la nuit, et l'administration militaire de Kiev a déclaré que ses défenses aériennes avaient abattu plus de 40 des "cibles" qui lui avaient été tirées dessus.

"Une nouvelle nuit difficile pour la capitale", a déclaré le maire de Kiev, Vitali Klitschko, sur Telegram.

Cette attaque fait suite à celle de la nuit précédente - le plus important barrage de drones jamais lancé sur Kiev - qui a fait un mort et plusieurs blessés. Lors de l'attaque de dimanche, 36 drones ont été abattus au-dessus de la ville.