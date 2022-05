La Russie intensifie sa pression sur le Donbas et interrompt la livraison de gaz à la Finlande

Après avoir mis fin à des semaines de résistance des derniers combattants ukrainiens dans la ville stratégique de Marioupol, au sud-est du pays, la Russie mène ce qui semble être une offensive majeure à Louhansk, l'une des deux provinces du Donbas.

Les séparatistes soutenus par la Russie contrôlaient déjà des pans entiers de territoire à Louhansk et dans la province voisine de Donetsk avant l'invasion du 24 février, mais Moscou veut s'emparer du dernier territoire encore tenu par les Ukrainiens dans le Donbas.

Les forces ukrainiennes dans ces régions orientales contrôlées par les séparatistes ont déclaré samedi avoir repoussé neuf attaques et détruit cinq chars et 10 autres véhicules blindés au cours des 24 heures précédentes.

Les forces russes utilisaient des avions, de l'artillerie, des chars, des roquettes, des mortiers et des missiles sur toute la ligne de front pour attaquer des structures civiles et des zones résidentielles, ont déclaré les Ukrainiens dans un message sur Facebook. Au moins sept personnes ont été tuées dans la région de Donetsk, ont indiqué les forces.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré à la télévision locale que les combats seraient sanglants et la victoire difficile, mais que la fin ne viendrait que par la diplomatie.

"Pour eux, toutes ces victoires - l'occupation de la Crimée ou de Donbas - sont très temporaires. Et tout cela reviendra - puisque c'est notre territoire", a-t-il déclaré samedi.

Le conseiller de Zelenskiy, Mykhailo Podolyak, a exclu de convenir d'un cessez-le-feu et a déclaré que Kiev n'accepterait aucun accord avec Moscou impliquant la cession de territoires. Il a déclaré que faire des concessions se retournerait contre l'Ukraine car la Russie riposterait plus durement après toute interruption des combats.

"Ils lanceront une nouvelle offensive, encore plus sanglante et à plus grande échelle", a déclaré Podolyak, principal négociateur de l'Ukraine, lors d'une interview accordée à Reuters dans le bureau présidentiel fortement gardé.

Des appels récents à un cessez-le-feu immédiat ont été lancés par le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, et le Premier ministre italien, Mario Draghi.

Lors d'une conversation avec Draghi samedi, M. Zelenskiy a déclaré qu'il avait souligné l'importance de renforcer les sanctions contre la Russie et de débloquer les ports ukrainiens.

La fin des combats à Mariupol, la plus grande ville que la Russie ait capturée, pourrait être cruciale pour ses ambitions dans le Donbas. Elle donne au président russe Vladimir Poutine une rare victoire après une série de revers en près de trois mois de combat.

Les dernières forces ukrainiennes retranchées dans la vaste aciérie Azovstal de Marioupol se sont rendues vendredi, a déclaré le ministère russe de la défense.

Le contrôle total de Marioupol donne à la Russie le contrôle d'une route terrestre reliant la péninsule de Crimée, dont Moscou s'est emparé en 2014, à la Russie continentale et aux zones de l'est de l'Ukraine tenues par les séparatistes pro-russes.

Bien qu'elles aient perdu du terrain ailleurs ces dernières semaines, les forces russes ont progressé sur le front de Louhansk.

Le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que la Russie tentait de détruire la ville de Sievierodonetsk, avec des combats en périphérie depuis le matin jusqu'à la nuit.

Sievierodonetsk et sa jumelle Lysychansk, de l'autre côté de la rivière Siverskiy Donets, forment la partie orientale d'une poche tenue par les Ukrainiens que la Russie tente d'envahir depuis la mi-avril après avoir échoué à prendre Kiev.

Les troupes russes ont détruit un pont sur la rivière Siverskiy Donets entre Sievierodonetsk et Lysychansk, a déclaré Gaidai sur l'application de messagerie Telegram. Il a précisé que le pont avait également été détruit lors des combats de 2014 et qu'il avait été reconstruit.

Le porte-parole militaire ukrainien Oleksandr Shtupun a déclaré que l'activité russe se concentrait à l'est, avec des troupes qui tentent de percer les défenses de Donetsk pour atteindre la frontière de la région de Louhansk.

DISPUTE SUR LE GAZ

La compagnie nationale de gaz russe, Gazprom, a déclaré avoir interrompu ses exportations de gaz vers la Finlande, qui a refusé les demandes de Moscou de payer en roubles pour le gaz russe après que les pays occidentaux aient imposé des sanctions suite à l'invasion.

La Finlande et la Suède ont demandé cette semaine à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN.

Le grossiste en gaz public finlandais Gasum, le gouvernement finlandais et les entreprises individuelles consommatrices de gaz en Finlande ont déclaré qu'ils étaient préparés à un arrêt des flux russes.

La plupart des contrats d'approvisionnement européens sont libellés en euros ou en dollars. Le mois dernier, Moscou a coupé le gaz à la Bulgarie et à la Pologne après leur refus de se conformer aux nouvelles conditions.

Les nations occidentales ont également intensifié les livraisons d'armes à l'Ukraine. Samedi, Kiev a reçu un autre énorme coup de pouce lorsque le président américain Joe Biden a signé un projet de loi visant à fournir près de 40 milliards de dollars en aide militaire, économique et humanitaire.

Moscou affirme que les sanctions occidentales, ainsi que les livraisons d'armes à Kiev, équivalent à une "guerre par procuration" des États-Unis et de leurs alliés.

L'armée russe a déclaré avoir détruit un important envoi d'armes occidentales dans la région ukrainienne de Zhytomyr, à l'ouest de Kiev, à l'aide de missiles de croisière Kalibr lancés en mer. Reuters n'a pas pu vérifier ce rapport de manière indépendante.

Des milliers de personnes en Ukraine ont été tuées dans la guerre qui a déplacé des millions de personnes et brisé des villes.

