La Russie intensifie ses représailles économiques en proposant le rachat d'euro-obligations en roubles.

La Russie a riposté dans ce qu'elle a appelé une "guerre économique" avec l'Occident mardi en proposant de racheter ses euro-obligations de 2 milliards de dollars arrivant à échéance le mois prochain en roubles plutôt qu'en dollars.

L'offre du ministère des finances sur les euro-obligations arrivant à échéance le 4 avril, le plus gros paiement de dette de la Russie cette année, fait suite aux démarches occidentales visant à renforcer les sanctions contre le pays suite à son invasion de l'Ukraine et à geler Moscou de la finance internationale.

Moscou, qui qualifie ses actions en Ukraine d'"opération militaire spéciale", affirme que les mesures occidentales équivalent à une "guerre économique". En réponse, elle a déjà exigé que les entreprises étrangères paient le gaz russe en roubles plutôt qu'en dollars ou en euros.

Il n'était pas immédiatement clair si les détenteurs d'obligations seraient forcés d'accepter des roubles s'ils rejetaient l'offre, un geste qui briserait les termes de l'obligation et soulèverait à nouveau la perspective du premier défaut souverain externe de la Russie en un siècle.

"Il est important de noter qu'il s'agit d'une obligation de soumission et non d'une décision finale que ces obligations seront payées en roubles. Peut-être, les autorités russes veulent-elles jauger la volonté des investisseurs d'accepter le paiement en roubles ?" a déclaré Himanshu Porwal, analyste de crédit chez Seaport Global.

Tim Ash de BlueBay Asset Management, qui n'est pas un détenteur d'obligations, a déclaré que cette démarche s'inscrivait dans le cadre d'une banque de combat de la banque centrale et du ministère des finances de Russie "pour repousser le défaut de paiement et stabiliser les marchés et le rouble."

M. Ash a déclaré que l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis, qui applique les sanctions américaines, "devrait indiquer clairement qu'il ne prolongera pas la licence générale lorsqu'elle arrivera à échéance le 25 mai", la date limite actuelle pour que les personnes ou entités américaines reçoivent des paiements sur les obligations souveraines russes.

Le ministère russe des finances a déclaré mardi dans son communiqué que les détenteurs d'obligations devraient soumettre des demandes de vente de leurs avoirs au dépositaire national de règlement entre 13 heures GMT le 29 mars et 14 heures GMT le 30 mars.

SÉCURISER LE PAIEMENT

Les euro-obligations seraient achetées à un prix équivalent à 100 % de leur valeur nominale, a-t-il précisé.

"Je pense que c'est pour permettre aux investisseurs russes d'obtenir le paiement", a déclaré un gestionnaire de fonds, ajoutant que cela les aiderait étant donné qu'Euroclear a bloqué les paiements en dollars vers le système de compensation russe.

Le ministère des finances n'a pas précisé le montant des 2 milliards de dollars d'euro-obligations en circulation qu'il prévoyait de racheter ni les mesures qu'il pourrait prendre si les détenteurs d'obligations refusaient d'accepter l'offre.

L'obligation dispose d'un délai de grâce de 30 jours et ne comporte aucune disposition pour les paiements en devises alternatives, a déclaré JPMorgan.

Selon la base de données eMAXX de Refinitiv, qui analyse les dépôts publics, de grands gestionnaires d'actifs tels que Brandywine, Axa, Morgan Stanley Investment Management, BlackRock figuraient récemment parmi les détenteurs de l'obligation arrivant à échéance le 4 avril.

Le ministère des finances avait déclaré plus tôt mardi qu'il avait entièrement payé un coupon de 102 millions de dollars sur l'euro-obligation de la Russie arrivant à échéance en 2035, son troisième paiement depuis que les sanctions occidentales ont remis en question la capacité de Moscou à assurer le service de sa dette en devises étrangères.

Jusqu'à présent, les paiements russes ont été effectués, évitant ainsi un défaut de paiement. Les sanctions ont gelé une partie des énormes réserves de change de Moscou et les responsables russes ont déclaré que tout problème de paiement conduisant à une déclaration officielle de défaut de paiement serait un défaut artificiel.

La valeur du rouble a chuté après les sanctions imposées par l'Occident en raison de la crise ukrainienne, perdant jusqu'à 40 % de sa valeur par rapport au dollar depuis le début de l'année 2022. Il s'est depuis redressé, se négociant à Moscou à environ 83 roubles pour un dollar, soit une baisse d'environ 10 %.

Le prochain paiement de la Russie aura lieu le 31 mars, avec un versement de 447 millions de dollars. Le 4 avril, elle devrait également payer 84 millions de dollars en coupon d'une obligation souveraine en dollars de 2042 . (Reportage par Reuters ; Rédaction par Edmund Blair ; Édition par Alexander Smith)