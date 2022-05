La Russie intensifie son assaut en vue de s'emparer d'une province ukrainienne pour les séparatistes

Les responsables ukrainiens ont déclaré que les forces russes avaient lancé un bombardement d'artillerie massif contre Sievierodonetsk, l'un des derniers bastions tenus par les Ukrainiens à Louhansk, l'une des deux provinces du sud-est que Moscou et ses mandataires proclament comme des États indépendants.

La ville, et sa jumelle Lyshchansk sur la rive opposée du fleuve Siverskiy Donets, forment la partie orientale d'une poche tenue par les Ukrainiens, que la Russie tente d'envahir depuis la mi-avril après avoir échoué à prendre la capitale Kiev.

"L'armée russe a commencé une destruction très intensive de la ville de Sievierodonetsk, l'intensité des bombardements a doublé, ils bombardent les quartiers résidentiels, détruisant maison par maison", a déclaré le gouverneur de Louhansk, Serhiy Gaidai, via son canal Telegram.

"Nous ne savons pas combien de personnes sont mortes, car il est tout simplement impossible de passer en revue chaque appartement", a-t-il ajouté.

L'état-major ukrainien a déclaré avoir repoussé une offensive sur Sievierodonetsk, dans le cadre de ce qu'il a décrit comme d'importantes opérations russes le long d'une partie de la ligne de front.

Bien qu'elles aient perdu du terrain ailleurs ces dernières semaines, les forces russes ont progressé sur le front de Louhansk, dans ce que certains analystes militaires considèrent comme une poussée majeure pour atteindre les objectifs de guerre réduits à la capture de plus de territoires revendiqués par les rebelles pro-russes.

"Ce seront les prochaines semaines critiques du conflit", a déclaré Mathieu Boulegue, expert au groupe de réflexion Chatham House de Londres. "Et tout dépendra de leur efficacité à conquérir Sievierodonetsk et les terres situées en face".

À Moscou, le ministre russe de la Défense, Sergueï Shoigu, a déclaré que la "libération de la République populaire de Louhansk" serait bientôt terminée.

Dans un discours prononcé dans la nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a qualifié d'"enfer" les conditions dans le Donbas, qui comprend Louhansk et la province voisine de Donetsk, et a déclaré que la région avait été "complètement détruite" par la Russie.

VICTOIRE

La capture de Louhansk et de Donetsk permettrait à Moscou de crier victoire après avoir annoncé le mois dernier que c'était désormais son objectif. Elle a fait un grand pas vers cet objectif cette semaine, lorsque l'Ukraine a ordonné à sa garnison dans le principal port du Donbas, Mariupol, de se retirer après un siège de près de trois mois.

Le général russe Shoigu a déclaré qu'environ 2 000 combattants ukrainiens s'étaient rendus au cours des quatre derniers jours.

Kiev n'a pas confirmé le nombre de combattants qui se sont rendus, mais la Grande-Bretagne a donné la première confirmation occidentale officielle qu'une importante force ukrainienne avait déposé les armes dans l'usine, estimant leur nombre à environ 1 700. Un nombre inconnu serait encore à l'intérieur, a-t-elle déclaré.

Dans une vidéo, le commandant du bataillon Azov, une unité ukrainienne qui avait défendu l'usine, a confirmé que l'ordre d'arrêter les combats était en cours d'exécution, et a déclaré que tous les civils et les combattants blessés étaient maintenant sortis.

Denys Prokopenko, le commandant, n'a donné aucun détail sur le sort des autres combattants, mais a déclaré qu'un processus était en cours pour retirer les morts des tunnels souterrains et des bunkers.

"J'espère que dans un avenir proche, les proches et l'Ukraine pourront enterrer leurs soldats avec honneur", a déclaré Prokopenko.

La Croix-Rouge dit avoir enregistré des centaines d'Ukrainiens qui se sont rendus comme prisonniers de guerre, mais n'a pas donné de chiffres précis.

Kiev dit vouloir organiser un échange de prisonniers pour les défenseurs d'Azovstal qu'elle décrit comme des héros. Moscou affirme qu'ils seront traités humainement, mais des politiciens russes ont été cités comme disant que certains doivent être jugés pour des crimes et même exécutés.

LA NOURRITURE COMME OTAGE

Au cours de la semaine écoulée, la Suède et la Finlande ont demandé à adhérer à l'OTAN, ce qui représente le plus grand bouleversement de la sécurité européenne depuis des décennies.

Après des semaines de menaces de représailles, Poutine semble s'être en grande partie résigné, déclarant cette semaine que l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et de la Suède ne représentait pas une menace en tant que telle, à moins que l'alliance n'envoie de nouvelles armes ou troupes. Néanmoins, le ministre de la défense Shoigu a déclaré vendredi que Moscou prévoyait de renforcer ses forces à proximité en réponse à ce qu'il a appelé de nouvelles menaces.

Ces dernières semaines, les forces russes en Ukraine ont été chassées de la zone entourant la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, leur retraite la plus rapide depuis qu'elles ont été chassées du nord et de la zone entourant Kiev à la fin du mois de mars.

Mais ils contrôlent toujours une grande partie du sud et de l'est du pays, et la fin des combats à Mariupol signifie que ce territoire est désormais largement intact. L'Ukraine affirme que la Russie tente d'imposer sa propre administration et pourrait essayer d'annexer le territoire occupé, éventuellement en organisant de faux votes.

Pourtant, les analystes militaires affirment que la Russie a épuisé sa puissance de feu contre un ennemi sous-estimé, et qu'elle pourrait manquer de temps pour atteindre son objectif de capturer l'ensemble du Donbas.

"Rien n'est encore fixé. Mais ce sera vraiment la prochaine phase ... avant que le Kremlin ne doive geler les positions sur le terrain et arrêter d'avancer et passer à la guerre de position", a déclaré Boulegue, l'expert de Chatham House.

Signe de la volonté de la Russie de renforcer son effort de guerre, le parlement de Moscou a déclaré qu'il examinerait un projet de loi visant à permettre aux Russes de plus de 40 ans et aux étrangers de plus de 30 ans de s'engager dans l'armée. Poutine n'a pas déclaré son "opération militaire spéciale" comme étant une guerre, ce qui faciliterait la mobilisation des réservistes et des conscrits.