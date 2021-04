La Russie interdit d'entrée sur son territoire huit personnalités de l'UE

MOSCOU, 30 avril (Reuters) - La Russie a interdit vendredi d'entrée sur son territoire huit personnalités de l'Union européenne, dont le président du Parlement européen David Sassoli, en représailles à des sanctions européennes imposées en mars contre Moscou.

Parmi les autres personnes sanctionnées figure Vera Jourova, vice-présidente de la Commission européenne en charge des valeurs et de la transparence, a déclaré le ministère russe des Affaires étrangères.

"L'Union européenne continue de mettre en oeuvre sa politique de mesures de restriction illégitimes et unilatérales contre des citoyens et des organisations russes", a-t-il ajouté, accusant l'UE de saper "délibérément et ouvertement" l'indépendance de la politique étrangère et intérieure de la Russie.

Les autres personnes visées sont Jacques Maire, membre de la délégation française à l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe; Ivars Abolins, président du Conseil national des médias électroniques de Lettonie; Maris Baltins, directeur du Centre linguistique d'Etat de Lettonie; Ilmar Tomusk, qui dirige son équivalent en Estonie; Jörg Raupach, procureur de Berlin, et Asa Scott, de l'Agence suédoise de la recherche sur la Défense.

Le laboratoire dirigé par Asa Scott avait confirmé l'empoisonnement d'Alexeï Navalny à l'aide d'un agent neurotoxique en août dernier en Russie.

L'opposant est retourné en début d'année dans son pays après avoir été soigné pendant cinq mois en Allemagne. Il a été condamné en février à une peine de prison de deux ans et demi, qu'il purge dans une colonie pénitentiaire.

L'UE a imposé le 2 mars dernier des sanctions contre quatre hauts responsables proches du président Vladimir Poutine et le 22 mars des sanctions contre deux ressortissants russes accusés de persécution contre les personnes LGBT et les opposants en Tchétchénie. (Gleb Stolyarov; version française Jean-Stéphane Brosse)