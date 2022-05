La Russie interrompt les exportations de gaz vers la Finlande et affirme que le siège de l'aciérie de Mariupol est terminé.

La Russie a également lancé ce qui semble être un assaut majeur pour s'emparer du dernier territoire encore tenu par les Ukrainiens à Louhansk, l'une des deux provinces qui composent le sud-est de la région de Donbas et où les séparatistes soutenus par la Russie contrôlaient déjà des pans entiers de territoire avant l'invasion du 24 février.

Les dernières forces ukrainiennes retranchées dans l'usine sidérurgique Azovstal de Marioupol se sont rendues vendredi, a déclaré le ministère russe de la défense, mettant fin au siège le plus sanglant de la guerre.

"Le territoire de l'usine métallurgique d'Azovstal ... a été complètement libéré", a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que 2 439 défenseurs s'étaient rendus au cours des derniers jours, dont 531 dans le dernier groupe.

Quelques heures plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avait déclaré que les militaires ukrainiens avaient dit aux derniers défenseurs de l'aciérie qu'ils pouvaient sortir et sauver leur vie. Les Ukrainiens n'ont pas immédiatement confirmé les chiffres sur Azovstal.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes n'a pas commenté la revendication de la Russie dans sa mise à jour matinale de samedi.

La fin des combats à Marioupol, la plus grande ville que la Russie ait capturée jusqu'à présent et le principal port du Donbas, donne au président russe Vladimir Poutine une rare victoire dans l'invasion après une série de revers en près de trois mois de combats.

Poutine affirme que les troupes russes sont engagées dans une "opération militaire spéciale" pour démilitariser l'Ukraine et la débarrasser des nationalistes radicaux anti-russes. Les pays occidentaux la qualifient de guerre d'agression non provoquée.

La victoire à Marioupol donne à la Russie le contrôle total de la mer d'Azov et une étendue ininterrompue de territoire dans l'est et le sud de l'Ukraine.

La Croix-Rouge a déclaré avoir enregistré des centaines d'Ukrainiens qui se sont rendus à l'aciérie de Marioupol comme prisonniers de guerre et Kiev dit vouloir un échange de prisonniers. Moscou affirme que les prisonniers seront traités humainement, mais des politiciens russes ont été cités comme disant que certains doivent être jugés ou même exécutés.

En Ukraine, des milliers de personnes ont été tuées et des zones urbaines ont été détruites par la guerre. Près d'un tiers de la population ukrainienne a fui ses foyers, dont plus de 6 millions ont quitté le pays.

DISPUTE SUR LE GAZ

Pendant ce temps, la Russie a fait monter les enchères dans un conflit énergétique avec les pays occidentaux.

La société russe Gazprom a interrompu les exportations de gaz vers la Finlande voisine samedi après que celle-ci a refusé d'accéder aux demandes russes de payer les fournitures de gaz russe en roubles en raison des sanctions occidentales imposées suite à l'invasion de l'Ukraine.

Cette décision intervient quelques jours après que la Finlande et la Suède ont décidé de demander à rejoindre l'alliance militaire de l'OTAN, une décision motivée par la guerre en Ukraine.

"Les importations de gaz par le point d'entrée d'Imatra ont été arrêtées", a déclaré l'opérateur du système gazier finlandais Gasgrid Finland dans un communiqué samedi.

Le grossiste en gaz public finlandais Gasum et Gazprom ont également confirmé l'arrêt des flux.

Gasum, le gouvernement finlandais et les entreprises individuelles consommatrices de gaz en Finlande ont déclaré qu'ils étaient préparés à un arrêt des flux russes et que le pays se débrouillerait sans.

La plupart des contrats d'approvisionnement européens sont libellés en euros ou en dollars et Moscou a coupé le gaz à la Bulgarie et à la Pologne le mois dernier après leur refus de se conformer aux nouvelles conditions de paiement.

OFFENSIVE À LUHANSK

La Russie a lancé ce qui semble être un assaut majeur pour s'emparer du territoire restant tenu par les Ukrainiens à Louhansk.

Le gouverneur régional de Louhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré dans un message sur les médias sociaux tôt samedi que la Russie tentait de détruire la ville de Sievierodonetsk, des combats ayant lieu à la périphérie de la ville.

"Les bombardements se poursuivent du matin au soir et aussi toute la nuit", a déclaré Gaidai dans un message vidéo posté sur l'application de messagerie Telegram.

Bien qu'elles aient perdu du terrain ailleurs ces dernières semaines, les forces russes ont progressé sur le front de Louhansk. La capture des provinces de Louhansk et de Donetsk permettrait à Moscou de revendiquer une victoire après avoir annoncé le 25 mars que la région de Donbas était désormais son point de mire.

La ville de Sievierodonetsk et sa jumelle Lysychansk, de l'autre côté de la rivière Siverskiy Donets, forment la partie orientale d'une poche tenue par les Ukrainiens que la Russie tente de conquérir depuis la mi-avril après avoir échoué à prendre Kiev.

L'armée russe a également déclaré samedi avoir détruit un important lot d'armes occidentales dans la région ukrainienne de Zhytomyr, à l'ouest de Kiev, à l'aide de missiles de croisière Kalibr lancés depuis la mer.

Reuters n'a pas pu vérifier de manière indépendante ce rapport, qui indique également que les missiles russes ont frappé des installations de stockage de carburant près d'Odesa, sur la côte de la mer Noire, et abattu deux avions ukrainiens Su-25 et 14 drones.