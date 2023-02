La Russie isolée alors que l'ONU marque un an de guerre en Ukraine

Un jour seulement après la visite du plus haut diplomate chinois à Moscou, qui s'est engagé à renforcer le partenariat avec la Russie, Pékin s'est abstenu lors du vote. C'est la quatrième fois qu'elle fait de même pour une telle action depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier.

Sous un tonnerre d'applaudissements, la résolution a été adoptée jeudi avec 141 voix pour et 32 abstentions. Six pays se sont joints à la Russie pour voter non - le Belarus, la Corée du Nord, l'Érythrée, le Mali, le Nicaragua et la Syrie.

"Cette résolution est un signal puissant du soutien mondial indéfectible à l'Ukraine", a posté le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy sur Twitter après le vote.

L'ambassadeur adjoint de la Russie aux Nations unies, Dmitry Polyanskiy, a qualifié l'action des Nations unies d'"inutile", en publiant un message sur Twitter : "Cela apportera-t-il la paix ? Non ! Cela va-t-il enhardir les bellicistes ? Oui ! Prolongeant ainsi la tragédie ukrainienne".

La Russie avait qualifié la résolution de "déséquilibrée et anti-russe" et a exhorté les pays à voter non si elle ne pouvait pas être amendée. Le Belarus, allié de Moscou, a échoué dans sa tentative de modifier le texte avec des amendements comprenant "la prévention d'une nouvelle escalade du conflit en alimentant les parties en armes létales."

Les puissances occidentales ont fourni à l'Ukraine des milliards de dollars en armes depuis l'invasion de la Russie. La semaine dernière, les États-Unis et l'OTAN ont accusé la Chine d'envisager de fournir des armes à la Russie et ont mis Pékin en garde contre une telle démarche.

"Un an après le début de la crise ukrainienne, les faits brutaux proposent une preuve amplement suffisante que l'envoi d'armes n'apportera pas la paix", a déclaré l'ambassadeur adjoint de la Chine aux Nations unies, Dai Bing, avant le vote. "Ajouter de l'huile sur le feu ne fera qu'exacerber les tensions".

Les abstentions de la Chine semblent refléter une tentative de rester sur la barrière diplomatique concernant la guerre en Ukraine. Pékin affirme que la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays doivent être respectées, mais - dans un clin d'œil au malaise de la Russie vis-à-vis de l'OTAN - estime que toutes les préoccupations en matière de sécurité doivent être abordées.

UN VERNIS DE NEUTRALITÉ

La Chine a effectivement voté contre deux résolutions adoptées par l'Assemblée générale de l'ONU l'année dernière qui prenaient des mesures spécifiques - suspendre la Russie du Conseil des droits de l'homme et reconnaître que la Russie doit être responsable des réparations à l'Ukraine.

La Chine tente "de maintenir ce vernis de neutralité, en professant au monde qu'elle ne prend pas parti - mais elle a clairement choisi un camp", a déclaré jeudi le porte-parole du département d'État américain, Ned Price.

Il a déclaré que la Chine "a apporté un soutien important à la Russie au cours de l'année dernière", citant l'aide non létale fournie par des entreprises chinoises liées à l'État.

Moscou a tenté de réduire son isolement international. Alors que la Russie et l'Occident se sont disputés l'influence diplomatique, certains États - en particulier dans le Sud du monde - se sont inquiétés de payer le prix d'être coincés au milieu d'une intense rivalité géopolitique.

"Bien que nous soutenions l'accent mis par la présente résolution sur les principes de la charte et du droit international, elle ne nous rapproche certainement pas de l'établissement des fondements d'une paix durable et de la fin de la dévastation et de la destruction", a déclaré l'ambassadeur sud-africain aux Nations unies, Mathu Joyini, qui s'est abstenu.

Le Brésil a voté pour la résolution, mais son ambassadeur Ronaldo Costa Filho a déclaré que "le temps est venu d'ouvrir un espace de dialogue et de commencer la reconstruction."

L'Assemblée générale a été le point central de l'action de l'ONU sur l'Ukraine, le Conseil de sécurité de 15 membres étant paralysé en raison du droit de veto de la Russie et des États-Unis, ainsi que de la Chine, de la France et de la Grande-Bretagne.

Le Conseil de sécurité a tenu des dizaines de réunions sur l'Ukraine au cours de l'année écoulée et discutera à nouveau de la guerre vendredi lors d'une réunion ministérielle, à laquelle devrait assister le secrétaire d'État américain Antony Blinken. Selon les diplomates, il n'est pas prévu que le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, y assiste.