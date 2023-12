La Russie lance une attaque aérienne massive sur l'Ukraine, au moins 10 morts - Kiev

Le 29 décembre 2023 à 09:25 Partager

La Russie a lancé sa plus importante attaque de drones et de missiles sur l'Ukraine depuis des mois vendredi, tuant 10 personnes et en blessant au moins 60 autres à Kiev, dans le sud, l'ouest et l'est du pays, ont indiqué des responsables.

Des dizaines de personnes ont été blessées et des dégâts ont été signalés dans une maternité de la ville centrale de Dnipro et dans des bâtiments de la ville de Lviv (ouest), du port d'Odessa (sud-est) et de la ville de Kharkiv (est). Le maire de Kiev, Vitali Klitschko, a déclaré sur la messagerie Telegram que deux personnes avaient trouvé la mort dans la capitale, et que d'autres étaient coincées sous les décombres d'un entrepôt endommagé par la chute de débris. Deux personnes ont été tuées dans la ville portuaire d'Odessa, sur la mer Noire, et au moins 15 ont été blessées, dont deux enfants, lorsque des missiles ont frappé des immeubles résidentiels, a déclaré le gouverneur de la région. "Nous pouvons dire qu'il s'agit d'une attaque massive", a déclaré à la télévision le porte-parole de l'armée de l'air, Yuriy Ihnat. L'Ukraine prévient depuis des semaines que la Russie pourrait stocker des missiles en vue de lancer une vaste campagne aérienne visant le système énergétique. L'année dernière, des millions de personnes ont été plongées dans l'obscurité à la suite de frappes russes sur le réseau électrique. Le ministère de l'énergie a signalé des coupures de courant dans quatre régions après l'attaque aérienne. Dans la région de Lviv, qui borde la Pologne, des impacts ont été confirmés sur une infrastructure critique, a déclaré le bureau du président, refusant de préciser laquelle. "L'ennemi a ciblé des infrastructures sociales et critiques", a déclaré le premier ministre Denys Shmyhal. L'armée de l'air a déclaré que la Russie avait utilisé des missiles hypersoniques, de croisière et balistiques, y compris des missiles extrêmement difficiles à intercepter.