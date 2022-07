La Russie met son veto à la prolongation de l'aide humanitaire de l'Onu à la Syrie

NATIONS UNIES (Reuters) - La Russie a utilisé son droit de veto vendredi pour bloquer la prolongation d'un an de l'aide humanitaire fournie par l'Onu à partir de la Turquie à près de quatre millions de personnes vivant dans le nord-ouest de la Syrie, qui échappe au contrôle du président Bachar al Assad.

Treize des 15 membres du Conseil de sécurité ont voté en faveur du projet de résolution rédigé par l'Irlande et la Norvège, tandis que la Chine s'est abstenue.

"C'est une question de vie ou de mort. Et de manière tragique, des gens vont mourir à cause de ce vote et du pays qui a utilisé sans vergogne son droit de veto", a déclaré l'ambassadrice américaine aux Nations Unies, Linda Thomas-Greenfield.

Le conseil de sécurité a régulièrement prolongé d'un an, depuis sa première adoption en 2014, la résolution permettant aux Syriens vivant en zone rebelle de recevoir de l'aide humanitaire depuis la Turquie voisine.

Moscou a insisté pendant les discussions préparatoires pour que l'aide ne soit prolongée que pour six mois, et a soumis un texte en ce sens vote, qui n'a recueilli que le soutien de la Chine. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont voté contre et les 10 membres restants du conseil se sont abstenus.

"Cette page de l'histoire a été définitivement tournée", a assuré l'ambassadeur adjoint de la Russie à l'Onu, Dmitri Polianski. Il a ajouté que Moscou continuerait à fournir une aide à la Syrie "dans le respect de sa souveraineté et de son intégrité territoriale".

(Reportage Michelle Nichols; version française Camille Raynaud et Tangi Salaün)