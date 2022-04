La Russie ne coupera pas l'approvisionnement en gaz de l'Europe à partir du 1er avril

Les paiements en roubles sur lesquels la Russie insiste pour ses exportations de gaz affecteront les règlements dus fin avril et en mai, et la Russie ne coupera pas les livraisons de gaz à l'Europe vendredi, a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. Le président Vladimir Poutine a signé jeudi un décret stipulant le changement de monnaie, que les gouvernements européens ont qualifié de rupture inacceptable du contrat.

"Cela signifie-t-il que s'il n'y a pas de confirmation en roubles, alors les livraisons de gaz seront coupées à partir du 1er avril ? Non, ce n'est pas le cas, et cela ne découle pas du décret", a déclaré M. Peskov aux journalistes. Il a ajouté que les paiements seraient affectés à partir de la seconde moitié du mois d'avril, et que Gazprom travaillerait avec ses clients pour mettre en œuvre les nouvelles règles.

M. Peskov a déclaré que la Russie pourrait à un moment donné abandonner la commande en roubles si les conditions changeaient, mais "dans les conditions actuelles, les roubles sont l'option la plus préférable et la plus fiable pour nous."

Interrogé sur les rapports des médias allemands concernant la possibilité que l'Allemagne nationalise certaines filiales de Gazprom, M. Peskov a déclaré que cela constituerait une grave violation du droit international. Il a déclaré que la Russie assistait à des "actions de gangsters" en ce qui concerne la saisie de ses biens.