La Russie ne peut pas opposer son veto aux travaux en cours dans les organismes multilatéraux tels que le G20 et le FMI - Trésor public

Brent Neiman, conseiller de la secrétaire au Trésor Janet Yellen, a déclaré lors d'une conférence à Washington que la plupart des membres du G20 étaient d'accord sur le fait que les affaires ne pouvaient pas continuer comme si de rien n'était alors qu'"il y a cette guerre brutale que la Russie mène contre l'Ukraine".

"La Russie et (le président russe Vladimir) Poutine ont été incapables d'utiliser le G20 pour transmettre des informations erronées", a déclaré Mme Neiman lors d'un événement organisé par le Peterson Institute for International Economics. "La Russie n'a pas ... jusqu'à présent été en mesure, et je ne crois pas qu'à l'avenir, elle sera en mesure d'opposer son veto au travail important que nous accomplissons dans les organisations multilatérales comme le FMI et le G20."