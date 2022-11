La Russie nie avoir ralenti les inspections des navires céréaliers ukrainiens

Les exportations de céréales de l'Ukraine ont progressé plus lentement depuis qu'un accord conclu sous l'égide de l'ONU a été prolongé la semaine dernière pour aider à soulager la faim dans le monde, a rapporté Reuters jeudi.

Vasyl Bodnar, ambassadeur d'Ukraine en Turquie, a attribué ce ralentissement à l'incertitude de la semaine dernière concernant le renouvellement de l'accord, ainsi qu'au refus de la Russie d'accélérer les inspections et d'augmenter le nombre d'équipes, qui est actuellement de trois.

Aleksey Erkhov, ambassadeur de Russie, a déclaré que la Russie "respecte strictement ses obligations" dans le cadre de l'accord d'exportation de céréales, qui exige que les parties forment trois équipes d'inspection.

"C'est sur cette base que le nombre et la composition de la délégation russe au CCM ont été établis", a-t-il déclaré, ajoutant que la Russie envoie quotidiennement ses représentants à une ou deux équipes d'inspection supplémentaires en raison du nombre accru de navires.

"Cela est fait en tant que geste de bonne volonté et en réduisant le temps prévu pour le repos des inspecteurs conformément au droit du travail", a déclaré Erkhov dans une réponse par e-mail aux questions de Reuters.

Un porte-parole de l'ONU, Ismini Palla, responsable de l'Initiative des grains de la mer Noire à Istanbul, a déclaré que trois équipes d'inspection avaient opéré au cours des deux dernières semaines.

Le Centre de coordination conjoint (JCC) à Istanbul a déclaré jeudi que les délégations discutaient des moyens d'augmenter le nombre d'inspections réussies, ajoutant qu'il prévoyait de déployer quatre équipes d'inspection vendredi.

Depuis que l'accord a été prolongé au-delà du 19 novembre, pas plus de cinq navires par jour ont quitté l'Ukraine, selon les données de l'ONU, ce qui représente une baisse par rapport aux semaines et mois précédents où jusqu'à 10 navires avaient quitté le pays.

Au cours de deux des quatre derniers jours, un seul navire a quitté les ports ukrainiens, tandis que deux sont partis vendredi.

En réponse à la déclaration de M. Bodnar selon laquelle les équipes russes ralentissaient les contrôles "probablement avec intention", M. Erkhov a déclaré que la durée des inspections est déterminée par des facteurs objectifs.

Cette durée "ne peut être réduite qu'en formalisant l'approche de ce processus. Une telle approche, activement promue par la délégation ukrainienne, est inacceptable pour la partie russe", a-t-il ajouté.

L'accord, entre Moscou et Kiev, qui a également été négocié par Ankara, a débloqué les exportations qui étaient bloquées dans les ports ukrainiens de la mer Noire après l'invasion de la Russie. Il a débuté en juillet et a été prolongé la semaine dernière jusqu'en mars, ce qui a permis d'alléger les prix alimentaires mondiaux.

L'Ukraine et la Russie sont les principaux exportateurs mondiaux de céréales. Ils ont convenu que des équipes contrôleraient les navires pour s'assurer qu'aucune personne ou marchandise interdite n'arrive ou ne quitte les ports ukrainiens.

Il y a eu entre zéro et six inspections par jour au cours des sept jours précédant le 23 novembre, et huit jeudi et vendredi, selon les données de l'ONU. Ces chiffres sont à comparer aux cinq à huit inspections quotidiennes de la semaine précédente et jusqu'à 11 de la semaine précédente. M. Palla a déclaré que les flux de navires ont été affectés par l'incertitude passée sur la prolongation de l'accord, les mauvaises conditions météorologiques et une rotation de nouveaux employés et inspecteurs au CCM.