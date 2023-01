La Russie nomme un nouveau chef de campagne en Ukraine alors que Wagner affirme que Soledar est entièrement capturé

Le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu, a nommé mercredi le chef d'état-major général Valery Gerasimov au poste de commandant général de ce que Moscou appelle son "opération militaire spéciale" en Ukraine, qui en est maintenant à son 11e mois.

Ce changement a effectivement rétrogradé le général Sergei Surovikin, qui n'a été nommé qu'en octobre pour diriger l'invasion et a supervisé de lourdes attaques contre l'infrastructure énergétique de l'Ukraine.

Pendant ce temps, Evgueni Prigojine, chef de Wagner et proche allié du président russe Vladimir Poutine, a déclaré que ses forces avaient capturé la totalité de Soledar et tué environ 500 soldats ukrainiens après de violents combats.

"Je tiens à confirmer la libération et le nettoyage complets du territoire de Soledar", a déclaré Prigozhin dans un communiqué.

"La ville entière est jonchée de cadavres de soldats ukrainiens", a ajouté Prigozhin.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a déclaré mercredi aux journalistes qu'il ne pouvait pas corroborer les informations selon lesquelles Soledar était aux mains des Russes.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante la situation à Soledar.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy s'est moqué des précédentes affirmations de Wagner selon lesquelles il aurait saisi une partie de Soledar, mais n'a pas fait de commentaire immédiat sur les dernières affirmations.

"L'État terroriste et ses propagandistes tentent de faire croire qu'une partie de notre ville de Soledar ... est une sorte de possession russe", a déclaré Zelenskiy dans une allocution vidéo. "Mais les combats continuent".

Dans une déclaration sur Facebook, l'état-major militaire ukrainien a déclaré que les forces russes subissaient de lourdes pertes alors qu'elles tentaient de prendre Soledar et de couper les lignes d'approvisionnement ukrainiennes.

La Russie a eu du mal à cimenter le contrôle de la ville, qui serait le gain le plus important de la Russie depuis le mois d'août après une série de retraites devant les contre-offensives ukrainiennes à l'est et au sud.

Un communiqué du ministère russe de la Défense a déclaré que le remaniement du commandement était destiné à améliorer les contacts entre les branches militaires et l'efficacité de la structure de commandement.

Un éminent blogueur militaire qui publie sur l'application de messagerie Telegram sous le nom de Rybar a déclaré que Surovikin était devenu le bouc émissaire des récentes débâcles militaires russes. Parmi celles-ci, une attaque ukrainienne contre une caserne russe qui a tué au moins 89 soldats russes au Nouvel An.

Surovikin a reçu l'ordre de diriger la campagne après que les offensives ukrainiennes aient renversé le cours de la guerre et attiré l'attention sur le manque de formation, d'équipement et de moral des forces russes.

Si les forces pro-russes réussissent à prendre Soledar, ce serait un tremplin dans la poussée de Moscou pour capturer la région industrielle de Donbas, dans l'est de l'Ukraine. La ville servirait de base pour attaquer la ville voisine de Bakhmut, qui résiste depuis des mois et constitue une plaque tournante des lignes d'approvisionnement dans l'est de l'Ukraine.

Avant la dernière déclaration de M. Wagner, le Kremlin n'a pas revendiqué la victoire et a reconnu l'existence de lourdes pertes.

"Ne nous précipitons pas, attendons les déclarations officielles. Il y a une dynamique positive en cours", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov.

Un photographe de Reuters qui a atteint les faubourgs de Soledar ces derniers jours a déclaré que de nombreux habitants avaient fui la ville dans un froid glacial. On pouvait voir de la fumée s'élever au-dessus de la ville et les tirs d'artillerie étaient incessants, a-t-elle dit.

BRITANNIQUES DISPARUS

Plus tôt, l'agence de presse russe RIA a déclaré que Wagner avait repris les mines de sel de Soledar et qu'une photo sur le canal Telegram de la milice semblait montrer Prigozhin et ses combattants à l'intérieur d'une mine.

Wagner a déclaré séparément que ses forces ont trouvé le corps de l'un des deux travailleurs humanitaires volontaires britanniques portés disparus dans l'est de l'Ukraine. Il n'a pas donné le nom du mort. Une photo semble montrer des passeports portant les noms d'Andrew Bagshaw et de Christopher Parry, les deux travailleurs disparus.

La Russie a envoyé des dizaines de milliers de soldats en Ukraine le 24 février, affirmant que les liens étroits de Kiev avec l'Occident et ses ambitions de rejoindre l'OTAN menaçaient sa sécurité. Kiev et ses alliés accusent Moscou de mener une guerre non provoquée pour s'emparer du territoire d'un voisin qu'elle dominait autrefois au sein de l'ancienne Union soviétique.