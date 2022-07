La Russie participe à la réunion du G20 qui sera dominée par le conflit ukrainien

Le G20 se déroule jusqu'à vendredi en Indonésie, pays hôte, qui a dû cette année trouver un équilibre entre l'organisation d'un sommet mondial soumis à des pressions géopolitiques et une crise alimentaire mondiale imputée à la guerre.

La sécurité était renforcée jeudi dans la région de Nusa Dua à Bali, où se tient le sommet, alors que les diplomates étrangers descendaient sur l'île tropicale pour la réunion.

S'exprimant avant son arrivée à Bali, la ministre allemande des Affaires étrangères, Annalena Baerbock, a déclaré que la Russie ne devait pas être autorisée à utiliser la réunion du G20 comme une plate-forme compte tenu de sa guerre en Ukraine.

"Il est dans notre intérêt à tous de veiller au respect et à l'adhésion au droit international. C'est le dénominateur commun", a déclaré M. Baerbock dans un communiqué.

Le sommet verra la première rencontre en face à face entre le ministre des affaires étrangères de longue date du président Vladimir Poutine, M. Lavrov, et certains des plus grands détracteurs de la Russie depuis l'invasion de l'Ukraine, que Moscou a qualifiée d'"opération militaire spéciale".

M. Lavrov était arrivé à Bali et prévoyait de rencontrer certains homologues du G20 en marge du sommet, a rapporté l'agence de presse russe TASS, mais des ministres, dont M. Baerbock et le secrétaire d'État américain Antony Blinken, ont exclu de rencontrer M. Lavrov.

Le Groupe des 20 comprend des pays occidentaux qui ont accusé Moscou de crimes de guerre en Ukraine et ont déployé des sanctions, mais aussi des pays comme la Chine, l'Indonésie, l'Inde et l'Afrique du Sud qui ont été plus discrets dans leur réponse.

Certains responsables européens et américains ont souligné que le sommet de Bali ne serait pas "une affaire comme les autres". Un porte-parole du ministre allemand des Affaires étrangères a déclaré que les pays du G7 coordonneraient leur réponse à Lavrov à Bali.

De hauts responsables de Grande-Bretagne, du Canada et des États-Unis ont quitté les représentants russes lors d'une réunion financière du G20 à Washington en avril.

Malgré les premières discussions sur le boycott des prochaines réunions du G20, les analystes affirment que les nations occidentales semblent avoir décidé qu'il serait contre-productif de céder la parole à la Russie.

Les discussions sur l'énergie et la sécurité alimentaire sont à l'ordre du jour de cette réunion de deux jours, la Russie étant accusée d'alimenter une crise alimentaire mondiale et d'aggraver l'inflation en bloquant les expéditions de céréales ukrainiennes. La Russie a déclaré qu'elle était prête à faciliter les exportations de céréales sans entrave.