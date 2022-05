La Russie pèse sur le 1er trimestre du Crédit Agricole, l'absence de capital affecte les actions

Une lecture décevante de ses ratios de capital, des coûts plus élevés que prévu et des performances meilleures que prévues de ses rivaux, BNP Paribas et Société Générale, ont pesé sur ses actions au début des échanges à Paris.

La deuxième banque française cotée en bourse, également appelée Casa, a déclaré que son bénéfice net avait chuté de 47,2% à 552 millions d'euros (586 millions de dollars) après avoir pris la décision de faire une hypothèse "prudente" des pertes potentielles dues à la guerre entre les deux pays.

Le groupe bancaire a déprécié 195 millions d'euros pour la valeur totale des fonds propres de sa branche ukrainienne et a pris une provision de 389 millions d'euros pour son exposition à la Russie.

"Le groupe, sur le plan financier, a fait le choix de la prudence en matière de provisionnement, alors même que le niveau des risques réels reste faible", a déclaré le PDG Philippe Brassac aux journalistes.

"Sans cela, les résultats (bénéfices) du Crédit Agricole auraient dépassé le milliard d'euros, en hausse de 10%", a-t-il ajouté, notant des hausses de revenus dans tous les métiers et une baisse du coût du risque à périmètre constant hors Russie.

Les analystes ont toutefois relevé des coûts plus élevés que prévu et ont déclaré qu'une baisse de 0,9%, en glissement trimestriel, de son ratio de fonds propres de base (core equity tier one ratio) à 11% pèserait très probablement sur son action.

"Nous nous attendons à ce que cela pèse sur les actions car cela signifie que l'excédent de capital est parti et qu'il pourrait y avoir des vents contraires supplémentaires cette année", ont commenté les analystes de Jefferies dans une obligation, qualifiant les résultats du créancier de "pas assez bons".

A 0749 GMT, l'action Crédit Agricole était en baisse de 3,3% alors que l'indice du secteur bancaire européen était en hausse d'environ 1% et que Société Générale bénéficiait d'une hausse de 0,7%.

Société Générale, qui a également annoncé ses résultats jeudi, a enregistré des provisions plus élevées en raison de la guerre en Ukraine, mais a réussi à dépasser les attentes grâce à la prospérité de sa branche nationale de vente au détail et à l'amélioration des transactions.

Mardi, les actions de BNP Paribas ont bondi après que la plus grande banque française cotée en bourse ait annoncé un résultat net supérieur aux attentes grâce à l'essor de ses activités commerciales.

Le revenu du Crédit Agricole pour le premier trimestre a augmenté de 8,1 % pour atteindre 5,938 milliards d'euros, tous les métiers ayant enregistré une hausse d'activité, y compris la banque de détail et l'assurance.

La banque de financement et d'investissement a vu son revenu sous-jacent augmenter de 4,3 %, mais l'activité a reculé de 2,8 % sur les marchés des capitaux, les titres à revenu fixe, les devises et les matières premières ayant baissé de 9,1 %, tandis que les actions ont bondi de 40,1 %.

Casa, qui a suspendu tous ses services en Russie, a déclaré que son exposition au pays avait diminué de 1,1 milliard d'euros depuis le début de la guerre et s'élevait, fin mars, à 4,4 milliards d'euros.

Le directeur financier, Jrme Grivet, a déclaré qu'étant donné la solidité financière des contreparties russes du groupe, il n'y avait pas d'inquiétude particulière quant à de nouvelles pertes sur l'exposition restante.

Le Crédit Agricole, qui a pour politique de verser la moitié des bénéfices aux actionnaires, a déclaré qu'il s'en tiendrait à sa proposition d'un dividende de 1,05 euro par action pour 2021, qui comprend un rattrapage de 20 centimes pour le dividende de 2019 qui n'a pas pu être versé à l'époque en raison de contraintes réglementaires.

Sa branche de gestion d'actifs cotée Amundi a déjà publié séparément un revenu net trimestriel de 835 millions d'euros, en hausse de 8,4 % par rapport à l'an dernier, les actifs sous gestion ayant augmenté de 15 %.

En ce qui concerne ses activités en Italie, les dirigeants de la banque ont refusé de s'étendre sur leur stratégie de croissance mais ont déclaré qu'ils espéraient étendre leur partenariat avec Banco BPM dans lequel ils ont construit une participation de 9,2%, alimentant les spéculations de rachat.

Le créancier français a également refusé de discuter des objectifs à moyen et long terme, qu'il annoncera lorsqu'il présentera son nouveau plan stratégique pour 2025 le 22 juin.

(1 $ = 0,9423 euros)