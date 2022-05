La Russie pilonne l'est de l'Ukraine alors que la ville enterre ses morts dans un charnier

Après avoir échoué à s'emparer de la capitale ukrainienne Kiev ou de sa deuxième ville Kharkiv, la Russie tente de prendre le contrôle total du Donbas, composé de deux provinces orientales que Moscou revendique au nom des séparatistes.

La Russie a déversé des milliers de troupes dans la région, attaquant de trois côtés pour tenter d'encercler les forces ukrainiennes qui tiennent bon dans la ville de Sievierodonetsk et sa jumelle Lysychansk. Leur chute laisserait l'ensemble de la province de Louhansk sous contrôle russe, un objectif de guerre clé du Kremlin.

La police de Lysychansk collecte les corps des personnes tuées afin de les enterrer dans des fosses communes, a déclaré le gouverneur régional de Luhansk, Serhiy Gaidai. Quelque 150 personnes ont été enterrées dans une fosse commune dans un district de Lysychansk, a-t-il ajouté.

Oleksiy Arestovych, un conseiller du président ukrainien, a déclaré que l'armée russe "connaît un certain succès tactique qui menace de devenir un succès opérationnel en direction de Lysychansk et Sievierodonetsk."

Sievierodonetsk et Bakhmut, une ville au sud-est, risquent d'être encerclées, a déclaré Arestovych. "(Il est) possible que les colonies soient abandonnées, il est possible que nous ayons de lourdes pertes."

Les familles des personnes enterrées dans des fosses communes pourront procéder à une nouvelle inhumation après la guerre, et la police délivre des documents permettant aux Ukrainiens d'obtenir des certificats de décès pour leurs proches, a déclaré Gaidai.

La route principale sortant de Sievierodonetsk a été bombardée, mais l'aide humanitaire continue d'arriver, a déclaré Gaidai dans une déclaration antérieure.

Reuters n'a pas été en mesure de confirmer de manière indépendante les rapports sur le champ de bataille.

Alors que Moscou cherche à solidifier son emprise sur le territoire qu'elle a saisi, le président Vladimir Poutine a signé un décret simplifiant le processus d'acquisition de la citoyenneté et des passeports russes pour les résidents des districts nouvellement capturés.

JE N'AI RIEN

Un missile a creusé un cratère dans une voie ferrée et endommagé des bâtiments voisins à Pokrovsk, une ville du Donbas tenue par les Ukrainiens, qui est devenue une plaque tournante majeure pour les approvisionnements et les évacuations.

À Kramatorsk, plus proche de la ligne de front, les rues étaient largement désertes, tandis qu'à Sloviansk, plus à l'ouest, de nombreux habitants ont profité de ce que l'Ukraine a qualifié de pause dans l'assaut russe pour partir.

"Ma maison a été bombardée, je n'ai rien", a déclaré Vera Safronova, assise dans un wagon de train parmi les personnes évacuées.

Plus au nord, deux personnes ont été tuées et sept blessées par un bombardement d'artillerie russe sur la ville de Balakliya dans la région de Kharkiv, a déclaré un assistant de son gouverneur sur Facebook.

La Russie cible également le sud de l'Ukraine, où des responsables ont déclaré que des bombardements avaient tué un civil et endommagé des dizaines de maisons à Zaporozhzhia et que des missiles avaient détruit une installation industrielle à Kryviy Rih.

Moscou a bloqué les navires en provenance du sud de l'Ukraine qui exporteraient normalement des céréales et de l'huile de tournesol ukrainiennes par la mer Noire, faisant ainsi grimper les prix au niveau mondial. L'Union africaine a exhorté mercredi les deux pays à débloquer les exportations de céréales et d'engrais pour éviter une famine généralisée.

La Russie a rendu les sanctions occidentales responsables de la crise alimentaire. Elle a déclaré mercredi qu'elle était prête à fournir un couloir humanitaire permettant aux navires transportant de la nourriture de quitter l'Ukraine, mais qu'elle souhaitait que les sanctions soient levées en contrepartie.

Le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kuleba, a accusé Moscou d'utiliser des tactiques de "chantage" pour obtenir un assouplissement des sanctions.

Un haut fonctionnaire des Nations Unies doit se rendre à Moscou dans les prochains jours pour discuter de la relance des exportations d'engrais.

PRESSION ÉCONOMIQUE

Alors que son invasion est entrée dans son quatrième mois, la Russie n'a encore que des gains limités à faire valoir pour ses pires pertes militaires depuis des décennies, tandis qu'une grande partie de l'Ukraine a été dévastée, Moscou intensifiant ses frappes pour compenser ses lents progrès.

Le Parlement russe a supprimé mercredi la limite d'âge supérieure pour le service contractuel dans l'armée, soulignant la nécessité de remplacer les troupes perdues.

Les nations occidentales ont imposé des sanctions sévères à la Russie.

Les États-Unis ont poussé la Russie plus près du bord d'un défaut de paiement historique de la dette, mercredi, en ne prolongeant pas leur licence pour payer les détenteurs d'obligations. Cette dérogation a permis à Moscou de continuer à payer sa dette publique jusqu'à présent.

La Commission européenne a proposé mercredi de faire de la violation des sanctions européennes contre la Russie un crime.

L'UE a également déclaré qu'elle espérait convenir de sanctions sur le pétrole russe avant la prochaine réunion des dirigeants européens.

Mais la Russie, pour l'instant du moins, ne manque pas d'argent. Les revenus du pétrole et du gaz se sont élevés à 28 milliards de dollars pour le seul mois d'avril, grâce aux prix élevés de l'énergie.

Mercredi, Poutine a ordonné au gouvernement d'augmenter de 10 % les pensions de vieillesse et le salaire minimum, tout en déclarant que tous les problèmes économiques n'étaient pas liés à ce qu'il appelle "l'opération militaire spéciale" de la Russie en Ukraine.

Le président ukrainien, Volodymyr Zelenskiy, a déclaré cette semaine que le conflit ne pourrait prendre fin que par des pourparlers directs entre lui et Poutine, mais les plus proches alliés de l'Ukraine disent craindre que certaines nations occidentales ne poussent Kiev à céder des terres pour la paix.

L'Italie et la Hongrie souhaitent que l'UE appelle explicitement, lors d'un sommet des dirigeants la semaine prochaine, à un cessez-le-feu en Ukraine et à des pourparlers de paix avec la Russie, selon des diplomates.

Le premier ministre estonien, Kaja Kallas, a déclaré que l'Ukraine ne devait pas être contrainte d'accepter un mauvais accord.

"Il est beaucoup plus dangereux de céder à Poutine que de le provoquer", a-t-elle déclaré. "Toutes ces concessions apparemment mineures à l'agresseur mènent à de grandes guerres. Nous avons déjà commis cette erreur à trois reprises : La Géorgie, la Crimée et le Donbas."