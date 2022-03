La Russie pourrait avoir commis des "crimes de guerre" en Ukraine, selon le responsable des droits de l'homme de l'ONU.

S'adressant au Conseil des droits de l'homme de l'ONU à Genève, Michelle Bachelet a exhorté la Russie à mettre fin à son invasion qui dure depuis cinq semaines.

"Les maisons et les bâtiments administratifs, les hôpitaux et les écoles, les stations d'eau et les systèmes électriques n'ont pas été épargnés", a-t-elle déclaré. "Les attaques aveugles sont interdites par le droit humanitaire international et peuvent constituer des crimes de guerre."

Mme Bachelet a déclaré que son bureau avait reçu des allégations crédibles selon lesquelles les forces russes avaient utilisé des armes à sous-munitions dans des zones peuplées à au moins 24 reprises. Son bureau enquêtait également sur l'utilisation présumée d'armes à sous-munitions par l'Ukraine.

La Russie a nié avoir utilisé de telles armes ou avoir ciblé des civils depuis qu'elle a lancé le 24 février ce qu'elle appelle une "opération spéciale" pour désarmer et "dénazifier" son voisin.

Mme Bachelet a déclaré que son bureau, qui déploie près de 60 observateurs de l'ONU en Ukraine, avait vérifié 77 incidents au cours desquels des installations médicales avaient été endommagées, dont 50 hôpitaux.

LES ACCUSATIONS S'ACCUMULENT

L'envoyée américaine pour les droits de l'homme, Michele Taylor, a déclaré qu'elle était alarmée par les rapports faisant état d'enlèvements par les forces russes, dont au moins trois maires, et de déportations forcées de civils.

"Il est clair que le président Poutine est déterminé à réduire en poussière les villes d'Ukraine", a ajouté l'ambassadeur britannique Simon Manley.

Dans son discours, Mme Bachelet a également exprimé son inquiétude face aux vidéos circulant sur les médias sociaux et montrant des interrogatoires de prisonniers de guerre par les forces ukrainiennes et russes.

Yaroslav Eremin, premier secrétaire à la mission russe de l'ONU à Genève, a dénoncé les abus des forces ukrainiennes qu'il a accusées de torturer des prisonniers, d'utiliser des résidents comme boucliers humains à Mariupol et de tuer 21 civils avec des armes à sous-munitions à Donetsk.

"Dans des images accessibles au public près de Kharhiv, des Russes non armés ont été abattus sur les rotules, ils ont des sacs en plastique sur la tête, certains sont inconscients", a-t-il ajouté.

"Toutes ces atrocités contre les civils ont été commises à l'aide d'armements fournis par les pays occidentaux."