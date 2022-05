La Russie prend la majeure partie de la ville de Sievierodonetsk dans l'est de l'Ukraine

L'assaut total de la Russie sur la ville de la province ukrainienne de Louhansk s'est heurté à une forte résistance des forces ukrainiennes. Les séparatistes soutenus par la Russie à Louhansk ont reconnu que la prise de la ville prenait plus de temps que prévu, malgré l'une des plus importantes attaques terrestres de la guerre qui dure depuis trois mois.

Après avoir échoué à prendre la capitale ukrainienne Kiev et avoir été chassés du nord de l'Ukraine, une victoire russe à Sievierodonetsk et de l'autre côté de la rivière Siverskyi Donets à Lysychansk apporterait le contrôle total de Luhansk, l'une des deux provinces orientales que Moscou revendique au nom des séparatistes.

Les analystes militaires occidentaux affirment que Moscou a drainé les effectifs et la puissance de feu d'autres parties du front oriental pour se concentrer sur Sievierodonetsk, espérant qu'une offensive massive sécurisera la province environnante de Luhansk pour les mandataires séparatistes.

Le gouverneur régional de Luhansk, Serhiy Gaidai, a déclaré que presque toutes les infrastructures essentielles de Sievierodonetsk avaient été détruites et que 60 % des propriétés résidentielles étaient irréparables.

"La majeure partie de Sievierodonetsk est sous le contrôle des Russes. La ville n'est pas encerclée et les conditions préalables pour qu'elle le soit ne sont pas réunies", a déclaré Gaidai. Les bombardements russes ont rendu impossible l'acheminement de l'aide ou l'évacuation des personnes, a-t-il ajouté.

Un dirigeant séparatiste pro-Moscou a déclaré que les combats faisaient rage dans la ville mais que les mandataires russes avaient avancé plus lentement que prévu pour "maintenir l'infrastructure de la ville" et faire preuve de prudence autour de ses usines chimiques.

"Nous pouvons déjà dire qu'un tiers de Sievierodonetsk est déjà sous notre contrôle", a déclaré l'agence de presse étatique russe TASS, citant Leonid Pasechnik, le leader de la République populaire de Louhansk, pro-Moscou.

M. Gaidai a averti les habitants de Sievierodonetsk de ne pas quitter les abris anti-bombes en raison de ce qu'il a dit être une frappe aérienne russe sur un réservoir d'acide nitrique. La force de police de la République populaire de Louhansk a déclaré que les forces ukrainiennes l'avaient endommagé. L'Ukraine et les séparatistes soutenus par la Russie ont échangé des accusations sur un incident similaire en avril.

DES HOMMES ET DES MUNITIONS

Le président russe Vladimir Poutine "lance maintenant des hommes et des munitions" sur Sievierodonetsk, "comme si le fait de la prendre allait faire gagner la guerre au Kremlin. Il a tort", a écrit cette semaine l'Institut pour l'étude de la guerre, basé à Washington.

Des milliers d'habitants restent piégés dans la ville. Les forces russes avancent vers son centre, mais lentement, a déclaré le gouverneur régional Gaidai. L'avancée de la Russie pourrait forcer les troupes ukrainiennes à se retirer à travers la rivière vers Lysychansk, a-t-il ajouté.

Jan Egeland, secrétaire général de l'agence humanitaire Norwegian Refugee Council, qui a longtemps opéré à partir de Sievierodonetsk, s'est dit "horrifié" par sa destruction.

Jusqu'à 12 000 civils restent pris dans les tirs croisés, sans accès suffisant à l'eau, à la nourriture, aux médicaments ou à l'électricité, a déclaré Egeland.

"Les bombardements quasi-constants obligent les civils à se réfugier dans des abris anti-bombes et des sous-sols, avec seulement quelques précieuses opportunités pour ceux qui tentent de s'échapper", a-t-il ajouté.

Il y avait peu de rapports sur des changements majeurs ailleurs sur le champ de bataille. Dans le sud, l'Ukraine a affirmé avoir repoussé les forces russes jusqu'à la frontière de la province de Kherson, tenue par les Russes.

Moscou a pris le contrôle de Kherson en mars. Les habitants ont organisé des manifestations contre l'occupation russe. L'accès à la téléphonie mobile et à l'Internet à Kherson a été interrompu mardi, ont déclaré les responsables ukrainiens, accusant la Russie d'avoir débranché les câbles.

La Russie n'a pas fait de commentaire immédiat sur les événements de Kherson. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré que les troupes sur place continuaient à se battre "malgré le fait que l'armée russe a un avantage significatif en termes d'équipement et de nombre."

PAQUET D'ARMES, INTERDICTION DU PÉTROLE

Kiev affirme que les armes envoyées par les États-Unis et l'Europe depuis le début de l'invasion les ont aidés à repousser les gains russes. Zelenskiy a demandé instamment l'envoi de plus d'armes tout en reprochant à l'Union européenne, qui a accepté cette nuit de réduire les importations de pétrole russe, de ne pas avoir sanctionné plus tôt l'énergie provenant de Moscou.

Le président américain Joe Biden et ses principaux collaborateurs en sont aux dernières étapes de la préparation d'un nouveau paquet d'armes pour l'Ukraine, dont l'annonce est attendue prochainement, peut-être dès mercredi.

Selon la Maison Blanche, si Joe Biden envisage toujours d'envoyer des systèmes de roquettes à plus longue portée à l'Ukraine, il ne veut pas qu'ils soient utilisés pour lancer des attaques à l'intérieur de la Russie, ce qui, selon les responsables américains, pourrait élargir la guerre.

En réponse à l'embargo pétrolier de l'UE, Moscou a élargi ses coupures de gaz vers l'Europe, ce qui a fait grimper les prix et intensifié sa bataille économique avec Bruxelles.

L'UE a déclaré qu'elle allait interdire les importations de pétrole russe par voie maritime. Les responsables ont déclaré que cela mettrait un terme aux deux tiers des exportations de pétrole russe vers l'Europe dans un premier temps, puis à 90 % d'ici la fin de l'année.

Poutine a lancé son "opération spéciale" en février pour désarmer et "dénazifier" l'Ukraine. L'Ukraine et ses alliés occidentaux considèrent qu'il s'agit d'un prétexte sans fondement pour une guerre visant à s'emparer de territoires.

L'Ukraine accuse Moscou de crimes de guerre à grande échelle, de raser des villes et de tuer et violer des civils. La Russie nie ces accusations.

Dans le deuxième procès pour crimes de guerre à se tenir en Ukraine, deux soldats russes ont été emprisonnés mardi pour 11 ans et demi après avoir plaidé coupable d'avoir bombardé des cibles civiles.