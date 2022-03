La Russie présentera "d'ici à jeudi" les modalités de paiement du gaz en roubles

LONDRES (Reuters) - Le Kremlin a répété mardi qu'il présenterait d'ici à jeudi un mécanisme "pratique" pour permettre aux entreprises des pays "inamicaux" de payer leurs achats de gaz naturel en roubles, et prévenu que la "guerre économique" déclenchée par les pays occidentaux contre la Russie avait changé les règles du jeu.

"Personne ne fournira de gaz gratuitement, c'est tout simplement impossible, et vous ne pourrez payer qu'en roubles", a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, alors que Moscou cherche des moyens de soutenir sa monnaie après le gel d'une partie des avoirs de la banque centrale russe.

Alors que le G7 et plusieurs gros importateurs européens de gaz russe, comme l'Allemagne, l'Italie et la Pologne, ont dit leur refus d'utiliser le rouble, Dmitri Peskov a indiqué que les modalités de paiement en cours d'élaboration seraient "simples, compréhensibles et faciles à respecter par les acheteurs européens et internationaux".

La Russie est et restera un fournisseur de gaz fiable, a assuré le porte-parole du Kremlin, mais les sociétés étrangères "devront acheter des roubles" pour continuer à s'approvisionner après le 31 mars, la date limite fixée par le président Vladimir Poutine pour mettre en place le nouveau système.

Dans le cas contraire, la Russie est prête à tirer toutes les conséquences qui s'imposeront et à se tourner vers les marchés asiatiques, a déclaré la présidente de la chambre haute du Parlement russe, Valentina Matviyenko, citée par l'agence Tass.

La Russie fournit environ 40% du gaz naturel consommé dans l'Union européenne, qui ambitionne de réduire des deux-tiers ses approvisionnements d'ici à la fin de l'année et de se passer totalement du gaz russe d'ici à 2027.

(Reuters)