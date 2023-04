La Russie a averti l'Occident vendredi que si les obstacles à ses exportations de céréales et d'engrais n'étaient pas levés, l'Ukraine devrait exporter ses céréales par voie terrestre et Moscou pourrait se soustraire à l'accord historique sur les exportations de céréales conclu sous l'égide des Nations unies.

L'accord sur les céréales de la mer Noire est une tentative des Nations unies pour atténuer une crise alimentaire qui a précédé l'invasion de l'Ukraine par la Russie, mais qui a été aggravée par la guerre la plus meurtrière qu'ait connue l'Europe depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'accord, signé pour la première fois par la Russie, l'Ukraine, la Turquie et les Nations unies en juillet de l'année dernière et prolongé à deux reprises, permet l'exportation de denrées alimentaires et d'engrais, y compris d'ammoniac, à partir des ports ukrainiens d'Odessa, de Chornomorsk et de Yuzhny/Pivdennyi, situés sur la mer Noire.

Bien que l'Occident n'ait pas imposé de sanctions aux exportations russes de denrées alimentaires et d'engrais, Moscou estime qu'elles sont compromises par des obstacles - tels que des problèmes d'assurance et de paiement - qui, selon elle, doivent être éliminés.

Le ministre russe des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que si l'Occident ne voulait pas être honnête sur ce que le secrétaire général des Nations unies, António Guterres, avait cherché à faire avec l'accord, l'Ukraine devrait alors utiliser les voies terrestres et fluviales pour exporter.

Si l'Occident continue de refuser de lever les obstacles aux exportations russes, Moscou contournera l'accord sur les céréales, a déclaré M. Lavrov à côté de son homologue turc lors d'une conférence de presse à Ankara.

"S'ils n'ont pas la volonté d'aborder honnêtement ce que M. Guterres a proposé et promu avec tant de persévérance, qu'ils continuent d'expédier les produits concernés depuis l'Ukraine par voie terrestre, ferroviaire et fluviale", a déclaré M. Lavrov.

"Et nous travaillerons, si nécessaire, en dehors du cadre de cette initiative. Nous avons la possibilité de le faire avec la Turquie, avec le Qatar - les présidents ont discuté des plans correspondants", a déclaré M. Lavrov.

La Russie et l'Ukraine sont deux des plus importants producteurs de matières premières agricoles au monde et des acteurs majeurs sur les marchés du blé, de l'orge, du maïs, du colza, de l'huile de colza, des graines de tournesol et de l'huile de tournesol. La Russie domine également le marché des engrais.

Le ministère russe de l'agriculture a fixé vendredi son plan de récolte de céréales pour 2023 à 120 millions de tonnes, a rapporté Interfax en citant un projet de déclaration.

Depuis sa signature, l'accord de 120 jours sur les céréales a été prolongé à deux reprises, une première fois en novembre et une seconde fois en mars, bien que la Russie ait déclaré que la prolongation de mars n'était que de 60 jours.

La Russie a déclaré à plusieurs reprises que toute nouvelle prolongation de l'accord sur les céréales nécessiterait que l'Occident satisfasse à une série de ses exigences, notamment la reconnexion de la Banque agricole russe (Rosselkhozbank) au système de paiement SWIFT.

Elle demande également la reprise des livraisons de machines et de pièces agricoles, la levée des restrictions sur l'assurance et la réassurance, l'accès aux ports, la reprise de l'oléoduc Togliatti-Odesa et le déblocage des actifs et des comptes des entreprises russes impliquées dans les exportations de denrées alimentaires et d'engrais.