La Russie progresse dans le Donbas ukrainien alors que le siège de l'aciérie de Mariupol prend fin

Les dernières forces ukrainiennes retranchées dans l'usine sidérurgique Azovstal de Marioupol, qui a été détruite, se sont rendues vendredi, a déclaré le ministère russe de la défense. Cela a mis fin au siège le plus destructeur de la guerre.

"Le territoire de l'usine métallurgique d'Azovstal ... a été complètement libéré", a déclaré le ministère dans un communiqué, ajoutant que 2 439 défenseurs s'étaient rendus au cours des derniers jours, dont 531 dans le dernier groupe.

Quelques heures plus tôt, le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy avait déclaré que les derniers défenseurs de l'aciérie avaient été informés par les militaires ukrainiens qu'ils pouvaient sortir et sauver leur vie. Les Ukrainiens n'ont pas immédiatement confirmé les chiffres sur Azovstal.

L'état-major général des forces armées ukrainiennes n'a pas commenté la revendication de la Russie dans sa mise à jour matinale de samedi.

La Russie a également lancé ce qui semble être un assaut majeur pour s'emparer du dernier territoire encore tenu par les Ukrainiens à Louhansk, l'une des deux provinces du sud-est de l'Ukraine que Moscou proclame comme des États indépendants.

Serhiy Gaidai, le gouverneur de la région de Luhansk, a déclaré dans un message sur les médias sociaux tôt samedi que la Russie tentait de détruire la ville de Sievierodonetsk, des combats ayant lieu à la périphérie de la ville.

"Les bombardements se poursuivent du matin au soir et aussi toute la nuit", a déclaré Gaidai dans un message vidéo posté sur l'application de messagerie Telegram.

Aux premières heures de samedi, les sirènes des raids aériens se sont déclenchées dans une grande partie de l'Ukraine, notamment dans la région de la capitale Kiev et dans le port d'Odessa, dans le sud du pays.

La capture des provinces de Louhansk et de Donetsk, dont une grande partie constitue la région industrielle de Donbas en Ukraine, permettrait à Moscou de revendiquer une victoire après avoir annoncé le mois dernier que c'était désormais son objectif.

Bien qu'elles aient perdu du terrain ailleurs ces dernières semaines, les forces russes ont avancé sur le front de Louhansk.

"Ce seront les prochaines semaines critiques du conflit", a déclaré Mathieu Boulegue, expert au groupe de réflexion Chatham House de Londres. "Et tout dépendra de leur efficacité à conquérir Sievierodonetsk et les terres situées en face."

La ville de Sievierodonetsk et sa jumelle Lysychansk, de l'autre côté de la rivière Siverskiy Donets, constituent la partie orientale d'une poche tenue par les Ukrainiens que la Russie tente d'envahir depuis la mi-avril après avoir échoué à prendre Kiev.

L'état-major ukrainien a déclaré samedi que les forces russes se préparaient à tenter une nouvelle fois de traverser la rivière, après qu'une tentative précédente, au début du mois, ait donné lieu à l'une des plus grandes batailles du conflit jusqu'à présent.

BATAILLE POUR MARIUPOL

La fin du siège de Mariupol a été un moment symbolique important pour la Russie, après une série de revers depuis le début de l'invasion le 24 février, mais elle s'est faite au prix de destructions massives.

M. Zelenskiy a déclaré que la région avait été "complètement détruite" par la Russie et a proposé un accord officiel avec les alliés du pays afin d'obtenir une compensation russe pour les dommages causés par ses forces.

Natalia Zarytska, épouse d'un combattant d'Azovstal qui s'est rendu, a déclaré qu'elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis un échange de messages Telegram il y a deux jours. Elle pensait qu'il était encore en vie.

"La situation est vraiment dure et horrible et mon mari est en route d'un enfer à l'autre, de l'usine sidérurgique Azovstal à une prison, à la captivité", a déclaré Zarytska à Istanbul, où elle et d'autres parents ont fait pression sur la Turquie pour qu'elle aide à sauver les combattants.

La Croix-Rouge a déclaré avoir enregistré des centaines d'Ukrainiens qui se sont rendus à l'usine comme prisonniers de guerre et Kiev dit vouloir un échange de prisonniers. Moscou affirme que les prisonniers seront traités humainement, mais des politiciens russes ont été cités comme disant que certains doivent être jugés ou même exécutés.

Ces dernières semaines, les forces russes en Ukraine ont été chassées de la zone entourant la deuxième plus grande ville d'Ukraine, Kharkiv, leur retraite la plus rapide depuis qu'elles ont été chassées du nord et de la région de Kiev à la fin du mois de mars.

Mais ils contrôlent toujours une grande partie du sud et de l'est du pays, et la fin des combats à Mariupol signifie que ce territoire est désormais largement intact.

Signe de la volonté de la Russie de renforcer son effort de guerre, le parlement de Moscou a déclaré qu'il envisagerait de laisser les Russes de plus de 40 ans et les étrangers de plus de 30 ans s'engager dans l'armée.

La semaine dernière, la Suède et la Finlande ont également demandé à rejoindre l'OTAN, bien que la Turquie ait menacé de les bloquer, accusant les pays nordiques d'abriter des militants kurdes.

Samedi, la société russe Gazprom a interrompu ses exportations de gaz vers la Finlande, a déclaré l'opérateur du système gazier finlandais, ce qui constitue la dernière escalade en date d'un différend sur les paiements énergétiques avec les nations occidentales.