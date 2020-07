La Russie recense plus de 6.000 nouveaux cas de coronavirus

MOSCOU,6 juillet (Reuters) - La Russie a fait état lundi de 6.611 nouveaux cas d'infection au coronavirus, portant le bilan total à 687.862 contaminations dans le pays depuis le début de l'épidémie, ce qui fait de la Russie le quatrième pays au monde le plus durement touché par le virus.

Les autorités sanitaires russes ont recensé 135 décès supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Au total, le coronavirus a tué 10.296 personnes en Russie depuis le début de la crise, selon les chiffres officiels.

Ce weekend, l'Inde a dépassé la Russie concernant le nombre de personnes contaminées par le nouveau coronavirus et est maintenant le troisième pays le plus touché, derrière les États-Unis et le Brésil. (Gleb Stolyarov; version française Laura Marchioro, édité par Blandine Hénault)