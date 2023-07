MOSCOU, 25 juillet (Reuters) - La chambre basse du parlement russe a voté mardi en faveur d'un relèvement de l'âge maximum de la conscription, qui passerait de 27 à 30 ans, augmentant ainsi la population susceptible d'effectuer une année de service militaire obligatoire.

L'année dernière, la Russie a annoncé un plan visant à augmenter de plus de 30% son personnel de combat pour le porter à 1,5 million de soldats, une tâche ambitieuse rendue plus difficile par les lourdes pertes subies en Ukraine.

La nouvelle loi, qui entrera en vigueur le 1er janvier, prévoit que les hommes devront effectuer une année de service militaire ou un entraînement équivalent s'ils sont en études supérieures, s'ils ont entre 18 et 30 ans, et non plus entre 18 et 27 ans comme c'est le cas actuellement.

La loi interdit également aux hommes de quitter la Russie à partir du jour où ils sont convoqués dans un bureau de conscription.

Le service militaire obligatoire est depuis longtemps un sujet sensible en Russie, où de nombreux hommes s'efforcement de ne pas recevoir les papiers de conscription lors des périodes d'appel qui ont lieu deux fois par an.

Selon la loi, les conscrits ne peuvent être déployés pour combattre en dehors de la Russie, et ont été théoriquement exemptés de la mobilisation de l'automne dernier, qui a rassemblé au moins 300.000 hommes ayant déjà été formés au combat pour aller se battre en Ukraine, bien que certains conscrits aient été envoyés au front par erreur.

La Russie a annexé quatre régions ukrainiennes en septembre dernier, ce qui a alimenté les craintes que les conscrits puissent désormais être envoyés légalement sur le front ukrainien.

Par ailleurs, la législation adoptée mardi donne aux gouverneurs russes le pouvoir de mettre sur pied des unités paramilitaires pendant les périodes de mobilisation ou de loi martiale.

Ces unités seraient financées et armées par l'Etat et auraient le droit d'abattre des drones, de lutter contre les groupes de sabotage ennemis et de mener des opérations antiterroristes.

Andrei Kartapolov, un ancien général qui préside la commission de la défense de la chambre basse, a déclaré que ces changements officialiseraient la création de milices.

Le sujet a pris de l'importance depuis la mutinerie avortée de Wagner.

"La milice populaire, son mode de fonctionnement, qui l'intégrera (...) tout cela est absolument clair et compréhensible", a déclaré Andrei Kartapolov aux législateurs.

