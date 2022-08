La Russie remplace le chef de la flotte de la mer Noire après les explosions en Crimée

Moscou a imputé aux saboteurs les explosions qui ont englouti un dépôt de munitions dans le nord de la Crimée mardi. Des panaches de fumée ont ensuite été vus s'élevant sur une deuxième base militaire russe dans le centre de la Crimée, selon le journal russe Kommersant.

L'Ukraine n'a pas officiellement endossé la responsabilité de cette attaque, mais elle l'a laissé entendre. L'apparente capacité ukrainienne à frapper plus profondément dans le territoire occupé par la Russie, soit avec une forme d'arme, soit par le sabotage, indique un changement dans le conflit. Des explosions ont détruit des avions de guerre dans une base aéronavale russe en Crimée la semaine dernière.

Mercredi, l'agence de presse russe RIA a cité des sources selon lesquelles le commandant de sa flotte de la mer Noire, Igor Osipov, avait été remplacé par un nouveau chef, Viktor Sokolov.

Si cette décision était confirmée, elle marquerait l'un des limogeages les plus importants d'un responsable militaire à ce jour dans une guerre où la Russie a subi de lourdes pertes en hommes et en matériel.

La société d'État RIA a cité des sources selon lesquelles le nouveau chef a été présenté aux membres du conseil militaire de la flotte dans le port de Sébastopol, en Crimée.

La flotte de la mer Noire, dont l'histoire est vénérée en Russie, a subi plusieurs humiliations depuis que le président Vladimir Poutine a lancé l'invasion de l'Ukraine - que Moscou appelle une "opération militaire spéciale" - le 24 février.

En avril, l'Ukraine a frappé son navire amiral, le Moskva, un énorme croiseur, avec des missiles Neptune. Il est devenu le plus grand navire de guerre à être coulé au combat depuis 40 ans.

D'AUTRES NAVIRES CÉRÉALIERS QUITTENT

La Crimée, que la Russie a saisie à l'Ukraine en 2014 et qu'elle a largement fortifiée depuis, constitue la principale voie d'approvisionnement des forces russes dans le sud de l'Ukraine, où Kiev prévoit une contre-offensive dans les semaines à venir.

Les renseignements militaires ukrainiens ont déclaré dans un communiqué qu'après les récentes explosions en Crimée, les forces russes avaient déplacé d'urgence certains de leurs avions et hélicoptères plus profondément dans la péninsule et vers des aérodromes à l'intérieur de la Russie. Reuters n'a pas pu vérifier ces informations de manière indépendante.

La flotte de la mer Noire a également bloqué les ports ukrainiens depuis le début de la guerre, piégeant les exportations vitales de céréales, qui commencent seulement maintenant à circuler à nouveau dans le cadre d'un accord négocié par la Turquie et les Nations unies.

Trois autres navires ont quitté l'Ukraine mercredi, a indiqué le ministère des infrastructures sur sa page Facebook.

"Ce matin, trois navires transportant des produits alimentaires ukrainiens ont quitté les ports de Chornomorsk et d'Odessa... Plus de 33 000 tonnes de produits agricoles sont à bord", a-t-il déclaré.

ATTAQUES SIGNALÉES À KHARKIV

La guerre a provoqué la fuite de millions de personnes, fait des milliers de morts et creusé un fossé géopolitique entre l'Occident et la Russie, qui affirme que le but de son opération est de démilitariser son voisin et de protéger les communautés russophones.

L'Ukraine, qui s'est libérée de la tutelle de Moscou lors de l'éclatement de l'Union soviétique en 1991, accuse la Russie de mener une guerre de conquête de type impérial.

Les États-Unis, l'Albanie, la France, l'Irlande, la Norvège et la Grande-Bretagne ont demandé au Conseil de sécurité de l'ONU de se réunir le 24 août pour discuter de l'impact de la guerre en Ukraine, ont indiqué des diplomates, marquant ainsi le sixième mois de l'invasion russe.

Pendant ce temps, la Russie a poursuivi sa campagne au sol sur de multiples fronts - Kharkiv au nord-est ; le Donbas à l'est et au sud-est ; et Kherson et Zaporizhzhia au centre et au sud de l'Ukraine.

"Les bombardements russes se sont en général considérablement intensifiés", a déclaré l'analyste militaire ukrainien Oleh Zhadanov dans une vidéo en ligne.

Mercredi soir, les bombardements russes dans un quartier résidentiel de Kharkiv, la deuxième plus grande ville d'Ukraine, ont tué sept personnes et en ont blessé 16, a déclaré le service d'urgence ukrainien.

Kharkiv a subi des assauts répétés, et le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déploré l'attaque de mercredi sur Telegram : "Il s'agit d'une frappe sournoise et cynique contre des civils, sans aucune justification".

Selon M. Zhadanov, les opérations minières russes à Kharkiv visent à empêcher les forces ukrainiennes d'avancer. "Cette méthode est utilisée dans cette région plus que dans toute autre", a-t-il déclaré.

Dans la région de Donetsk, à l'est, qui a connu certains des combats les plus violents, le gouverneur Pavlo Kyrylenko a déclaré que deux civils avaient été tués et sept blessés dans des bombardements des forces russes au cours des dernières 24 heures. Reuters n'a pas été en mesure de confirmer indépendamment les rapports à Kharkiv et Donetsk.

Le gouvernement ukrainien a ordonné des évacuations massives à Donetsk, mais pour un couple vivant dans une petite ferme près de la ville de Kramatorsk, partir n'était pas une option.

"Grand-mère ne peut pas être transportée - elle a presque 100 ans", a déclaré Nataliia Ataiantz, 47 ans, alors qu'elle s'occupait de la vieille dame. Pour son mari, Oleksandr, l'idée de partir était "effrayante".

"Nos parents sont enterrés ici. Et c'est aussi notre terre... où devrions-nous aller, dans un pays étranger ?" a-t-il déclaré.