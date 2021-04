La Russie renforce sa présence navale en mer Noire sur fond de tensions avec l'Ukraine

MOSCOU, 17 avril (Reuters) - Deux navires de guerre russes sont passés samedi par le Bosphore en direction de la mer Noire, où 15 vaisseaux plus modestes sont arrivés, Moscou renforçant sa présence navale dans la région sur fond de tensions avec l'Occident et l'Ukraine.

Ces mouvements interviennent au lendemain de l'appel lancé par Emmanuel Macron, Angela Merkel et Volodimir Zelenski à la Russie afin qu'elle retire les troupes supplémentaires qu'elle a accumulées ces dernières semaines à sa frontière avec l'Ukraine et en Crimée.

Le président français, la chancelière allemande et le président ukrainien, qui se trouvait à l'Elysée, ont exprimé une préoccupation commune face à cette activité militaire russe, selon la chancellerie à Berlin.

Les relations sont également tendues entre la Russie et les Etats-Unis, qui reprochent notamment à Moscou son attitude hostile à l'égard de l'Ukraine.

Dans ce contexte, la Russie a annoncé vendredi qu'elle allait exiger le départ de 10 diplomates américains en représailles à l'expulsion par Washington d'un nombre équivalent de diplomates russes.

Autre développement dans les tensions à la frontière orientale ukrainienne entre l'armée d'Ukraine et des séparatistes pro-russes, la Russie a accusé samedi un diplomate ukrainien d'essayer d'obtenir des informations confidentielles et lui a ordonné de quitter le pays d'ici le 22 avril.

L'Ukraine a nié ces accusations et qualifié la décision russe de provocation. En représailles, Kiev a annoncé l'expulsion d'un diplomate russe. (Andrew Osborn et Polina Devitt à Moscou, Natalia Zinets à Kiev et Yoruk Isik à Istanbul, version française Patrick Vignal et Giolles Guillaume)