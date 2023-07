Fin de partie pour l'inflation ?

OK, le titre est un peu agressif. Mais les regards se tournent une fois de plus cet après-midi vers l'inflation aux Etats-Unis, qui devrait démontrer que la combinaison entre des taux élevés et une base de comparaison qui va en s'améliorant contribue à ramener la surchauffe des prix dans des bornes plus raisonnables. Il est aussi question ce matin de transactions à plusieurs milliards, d'une autre nettement plus modeste et du moteur chinois du CAC40 français.