La Russie resserre son emprise sur une ville-usine ukrainienne et dénonce les livraisons de fusées américaines

La Russie a accusé les États-Unis d'ajouter "de l'huile sur le feu" après que le président Joe Biden a annoncé un paquet d'armes de 700 millions de dollars pour Kiev, qui comprendra des systèmes de roquettes avancés d'une portée allant jusqu'à 80 km (50 miles).

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a déclaré lors d'un forum en Slovaquie que Kiev était reconnaissant de l'aide militaire qu'il avait reçue, mais il a ajouté : "Les livraisons d'armes devraient être intensifiées ... (pour) assurer un point d'inflexion dans cette confrontation."

Le secrétaire d'État américain Antony Blinken a déclaré que l'Ukraine avait promis de ne pas utiliser les systèmes pour frapper des cibles à l'intérieur de la Russie. M. Biden espère que l'extension de la portée de l'artillerie ukrainienne contribuera à pousser la Russie à négocier la fin d'une guerre au cours de laquelle des milliers de personnes ont été tuées, des villes et des villages rasés et plus de six millions de personnes contraintes de fuir le pays.

"L'Ukraine a besoin d'armes pour libérer le territoire ukrainien que la Russie a temporairement occupé. Nous ne nous battons pas sur le territoire russe, nous nous intéressons à notre souveraineté et à notre intégrité territoriale", a déclaré Andriy Yermak, chef d'état-major de Zelenskiy, faisant fi des critiques de Moscou sur la décision américaine.

Moscou a déclaré qu'elle considérait l'infrastructure ukrainienne utilisée pour faire entrer des armes occidentales comme une cible légitime dans ce qu'elle appelle son "opération militaire spéciale" visant à désarmer l'Ukraine et à la débarrasser des ultranationalistes qui, selon le Kremlin, menacent la sécurité russe.

"L'introduction d'armes (occidentales) en Ukraine ne change pas tous les paramètres de l'opération spéciale", a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, lors d'une conférence téléphonique jeudi.

"Ses objectifs seront atteints, mais cela apportera davantage de souffrances à l'Ukraine", a déclaré M. Peskov, en réponse à une question visant à savoir si les projets américains de vendre à l'Ukraine quatre drones MQ-1C Gray Eagle pouvant être armés de missiles Hellfire pour être utilisés sur le champ de bataille pourraient changer les paramètres du conflit.

Quatre missiles russes ont touché des cibles d'infrastructure ferroviaire à deux endroits de la région occidentale de Lviv, à la frontière polonaise, tard mercredi, a déclaré le gouverneur Maksym Kozytskyi, blessant cinq personnes et causant des dommages importants.

La Russie a également abattu un avion de combat ukrainien Su-25 dans la région de Mykolaiv, dans le sud de l'Ukraine, a déclaré le ministère de la défense à Moscou. Reuters n'a pas pu confirmer ce rapport de manière indépendante.

LA VILLE DE DONBAS EN LIGNE DE MIRE

Les forces russes, soutenues par une artillerie lourde, contrôlent la majeure partie de Sievierodonetsk - aujourd'hui en grande partie en ruines - après des jours de combats acharnés au cours desquels elles ont subi des pertes, a déclaré le ministère britannique de la Défense dans son rapport quotidien sur le renseignement.

"L'ennemi mène des opérations d'assaut dans la colonie de Sievierodonetsk", a déclaré l'état-major des forces armées ukrainiennes, ajoutant que les forces russes attaquaient également d'autres régions de l'est et du nord-est.

Au moins quatre civils ont été tués et 10 blessés dans l'est et le nord-est, selon d'autres responsables.

La Russie nie avoir ciblé des civils.

Si la Russie s'empare entièrement de Sievierodonetsk et de sa jumelle plus petite, Lysychansk, sur la rive ouest de la rivière Siverskyi Donets, elle détiendrait la totalité de Luhansk, l'une des deux provinces - avec Donetsk - du Donbas que Moscou revendique au nom des séparatistes.

La capture de Louhansk répondrait à l'un des objectifs déclarés du président russe Vladimir Poutine et consoliderait le changement de dynamique du champ de bataille après que ses forces aient été repoussées de la capitale Kiev et du nord de l'Ukraine.

Le gouverneur régional de Donetsk, Pavlo Kyrylenko, a déclaré que Lysychansk subissait des bombardements russes constants mais restait aux mains des Ukrainiens. Les forces russes tentent également de pousser au sud vers les villes de Kramatorsk et Sloviansk, tenues par les Ukrainiens, a-t-il ajouté.

Le ministère britannique de la défense a déclaré que les forces ukrainiennes avaient détruit les ponts sur la rivière menant à Lysychansk. Il s'attend également à ce que les forces russes fassent une pause après avoir pris Sievierodonetsk avant de se concentrer sur la prise de Donetsk.

Jeudi, M. Zelenskiy a déclaré au Parlement luxembourgeois par vidéoconférence que les forces russes occupent actuellement environ 20 % de l'ensemble du territoire ukrainien et que les lignes de front des combats s'étendent sur plus de 1 000 km (620 miles).

IMPACT GLOBAL

La guerre a un impact massif sur l'économie mondiale. La Russie s'est emparée de certains des plus grands ports maritimes de l'Ukraine et sa marine contrôle les principales voies de transport dans la mer Noire, bloquant les expéditions ukrainiennes et aggravant une crise alimentaire mondiale.

La Russie et l'Ukraine représentent ensemble près d'un tiers de l'approvisionnement mondial en blé, tandis que la Russie est également un exportateur clé d'engrais et l'Ukraine un fournisseur majeur de maïs et d'huile de tournesol.

Le porte-parole du ministère ukrainien des Affaires étrangères, Oleg Nikolenko, a déclaré que Kiev travaillait avec des partenaires internationaux à la création d'une mission soutenue par l'ONU pour rétablir les routes maritimes de la mer Noire et permettre l'exportation de produits agricoles ukrainiens.

Moscou a critiqué la décision prise par l'Union européenne cette semaine de réduire de 90 % ses importations de pétrole en provenance de Russie d'ici à la fin 2022, la qualifiant d'"autodestructrice" et affirmant que cette décision pourrait déstabiliser les marchés énergétiques mondiaux.

Le conflit a également secoué les dispositifs de sécurité de l'Europe, incitant la Finlande et la Suède à demander leur adhésion à l'OTAN, bien que la Turquie, membre de l'OTAN, ait bloqué cette démarche, accusant Stockholm et Helsinki d'abriter des personnes liées aux militants kurdes.

La question sera à l'ordre du jour lorsque M. Biden recevra le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, à la Maison Blanche jeudi. Stoltenberg a déclaré aux journalistes qu'il convoquerait bientôt une réunion à Bruxelles avec des responsables suédois, finlandais et turcs pour discuter de la question.

Dans un rare moment de joie pour l'Ukraine, son équipe de football a avancé vers l'obtention d'une place en finale de la Coupe du monde de cette année grâce à une victoire 3-1 sur l'Écosse mercredi soir.

"Parfois, vous n'avez pas besoin de beaucoup de mots ! Juste de la fierté ... Ils sont sortis, se sont battus, ont persévéré et ont gagné. Parce qu'ils sont Ukrainiens !" a déclaré Zelenskiy dans un message posté sur l'application Telegram, accompagné d'une photo des joueurs en train de célébrer.