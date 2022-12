La Russie riposte au plafonnement des prix du pétrole alors que l'est de l'Ukraine connaît de violents combats

Malgré une intensification des combats, la ligne de front dans l'est de l'Ukraine n'a guère changé, aucun des deux camps n'ayant réalisé d'avancées majeures, ont déclaré le ministère britannique de la Défense et les analystes militaires ukrainiens.

Moscou va interdire les ventes de pétrole aux pays qui respectent le plafonnement des prix imposé le 5 décembre, a décrété le président Vladimir Poutine.

Le plafonnement des prix, inédit même à l'époque de la guerre froide entre l'Occident et l'Union soviétique, vise à paralyser les efforts militaires de Moscou en Ukraine - sans perturber les marchés en bloquant réellement l'approvisionnement russe.

En vertu de ce plafond, les négociants en pétrole qui veulent conserver l'accès au financement occidental pour des aspects aussi cruciaux du transport maritime mondial que l'assurance doivent promettre de ne pas payer plus de 60 dollars le baril pour le pétrole maritime russe.

Ce prix est proche du prix actuel du pétrole russe, mais bien inférieur aux prix auxquels la Russie a pu le vendre pendant une grande partie de l'année dernière, lorsque les bénéfices énergétiques exceptionnels ont aidé Moscou à compenser l'impact des sanctions financières.

Le décret de Poutine, publié sur un portail gouvernemental et sur le site Web du Kremlin, a été présenté comme une réponse directe aux "actions inamicales et contraires au droit international des États-Unis et des États étrangers et des organisations internationales qui se joignent à eux".

L'interdiction du Kremlin mettrait fin aux ventes de pétrole brut aux pays participant au plafonnement des prix du 1er février au 1er juillet 2023. Une interdiction distincte sur les produits pétroliers raffinés tels que l'essence et le diesel prendrait effet à une date qui sera fixée par le gouvernement. Poutine aurait le pouvoir d'annuler les mesures dans des cas particuliers.

La Russie est le deuxième plus grand exportateur de pétrole au monde après l'Arabie saoudite, et toute perturbation réelle de ses ventes aurait des conséquences considérables sur l'approvisionnement énergétique mondial.

VILLE FANTÔME

Sur le terrain, dans l'est et le sud de l'Ukraine, les forces russes ont à nouveau bombardé et pilonné des villes mardi. Après un certain nombre de gains ukrainiens spectaculaires à l'automne, la guerre est entrée dans une phase lente et pénible alors que le temps hivernal amer s'est installé sur le front.

Les combats les plus intenses ont eu lieu autour de la ville orientale de Bakhmut, que la Russie tente depuis des mois de prendre d'assaut au prix d'énormes pertes humaines, et plus au nord dans les villes de Svatove et Kreminna, où l'Ukraine tente de briser les lignes défensives russes.

À Bakhmut, qui abritait 70 000 personnes avant la guerre et qui est maintenant en ruines, les reporters de Reuters ont vu des feux brûler dans un grand immeuble résidentiel, tandis que des débris jonchaient les rues et que la plupart des bâtiments avaient eu leurs fenêtres soufflées.

"Notre bâtiment est détruit. Il y avait un magasin dans notre bâtiment, maintenant il n'y est plus", a déclaré Oleksandr, 85 ans, ajoutant qu'il était le seul résident restant à cet endroit.

À proximité, Pilaheia, 73 ans, a déclaré qu'elle s'était habituée depuis longtemps aux "explosions constantes".

Le ministère britannique de la Défense a déclaré dans une mise à jour : "La Russie continue à lancer de fréquents assauts à petite échelle dans ces zones (de Bakhmut et Svatove), bien que peu de territoire ait changé de mains."

L'analyste militaire ukrainien Oleh Zhdanov a déclaré dans une vidéo YouTube que les combats s'étaient intensifiés avec le déploiement par la Russie de véhicules blindés et de chars.

"Il y a eu très peu de changement en termes de ligne de front, mais la pression de l'ennemi s'est intensifiée, tant en termes de nombre d'hommes que de type et de quantité d'équipement", a déclaré Zhdanov.

À Kherson, abandonnée par les troupes russes le mois dernier, les forces russes ont bombardé la maternité d'un hôpital, a déclaré sur Telegram Kyrylo Tymoshenko, chef de cabinet adjoint du président ukrainien Volodymyr Zelenskiy. Personne n'a été blessé et le personnel et les patients ont été déplacés vers un abri, a précisé Kyrylo Timochenko.

Reuters n'a pas été en mesure de vérifier immédiatement ces rapports.

La campagne militaire du Kremlin avait pour objectif de soumettre l'Ukraine dans les jours qui ont suivi l'invasion de février, mais ses forces ont été vaincues à la périphérie de Kiev au printemps et contraintes de fuir d'autres régions à l'automne.

Poutine a réagi en convoquant des centaines de milliers de réservistes, pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale, pour combattre dans le cadre de son "opération militaire spéciale".

Dans ses commentaires de ces derniers jours, Poutine a évoqué à plusieurs reprises le désir de pourparlers de paix. Mais son ministre des affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a clairement indiqué que Moscou avait toujours une liste de conditions préalables, notamment que l'Ukraine reconnaisse la conquête par la force d'environ un cinquième du territoire ukrainien, que la Russie dit avoir annexé.

Kiev affirme qu'elle est en train de gagner la guerre et qu'elle n'acceptera jamais de céder des terres.

Dans un discours prononcé tard dans la nuit de mardi à mercredi, M. Zelenskiy a déclaré qu'une réunion du commandement militaire avait "établi les mesures à prendre dans un avenir proche."

"Nous allons continuer à préparer les forces armées et la sécurité de l'Ukraine pour l'année prochaine. Ce sera une année décisive. Nous comprenons les risques de l'hiver. Nous comprenons ce qui doit être fait au printemps", a-t-il déclaré.