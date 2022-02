La Russie risque de nouvelles sanctions après les annonces de Poutine

MOSCOU (Reuters) - Les Etats-Unis et leurs alliés européens devraient annoncer ce mardi de nouvelles sanctions contre la Russie après que celle-ci a reconnu la veille l'indépendance de deux régions séparatistes de l'est de l'Ukraine et annoncé l'envoi sur place de soldats de "maintien de la paix", entraînant une nouvelle escalade dans la crise sur le terrain.

D'après l'armée ukrainienne, deux soldats ont été tués et 12 blessés dans des bombardements par des séparatistes pro-russes dans l'est du pays au cours des dernières 24 heures alors que les violations du cessez-le-feu se multiplient.

La décision annoncée lundi par le président russe Vladimir Poutine a suscité de multiples condamnations internationales et le président des Etats-Unis Joe Biden a signé un décret interdisant aux ressortissants américains de procéder à de quelconques activités économiques dans les deux régions séparatistes de l'Est ukrainien.

"Les Etats-Unis imposeront des sanctions à l'encontre de la Russie en raison de cette violation manifeste du droit international et de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de l'Ukraine", a déclaré l'ambassadrice américaine à l'Onu, Linda Thomas-Greenfield, à l'issue d'une réunion en urgence du Conseil de sécurité sur l'Ukraine lundi soir.

"Nous pouvons, serons et devons être unis dans nos appels pour que la Russie retire ses soldats, revienne à la table de la diplomatie et oeuvre en direction de la paix", a-t-elle déclaré à la presse.

La décision du président russe de lancer une opération qualifiée de "maintien de la paix" dans les régions séparatistes ne constitue pas une invasion supplémentaire du pays déclenchant de vastes sanctions américaines car la Russie disposait déjà de soldats dans ces zones, ont dit des représentants américains.

Washington devrait annoncer des sanctions ciblées et moins sévères que celles préparées avec ses alliés occidentaux en cas d'invasion russe de l'Ukraine.

Les Etats-Unis vont poursuivre leurs efforts diplomatiques auprès de Moscou jusqu'à ce que "les chars d'assaut débarquent", a indiqué un représentant américain lors d'une conférence de presse téléphonique.

La Russie a toujours nié toute intention belliqueuse malgré la présence de dizaine de milliers de soldats à la frontière ukrainienne et la possibilité évoquée de mesures "militaro-techniques" en l'absence de promesse que Kiev n'intégrera jamais l'Alliance atlantique.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova, citée par l'agence de presse Tass, a déclaré que la reconnaissance des deux régions du Donbass n'affectait pas la volonté du Kremlin de discuter avec les Etats-Unis.

SANCTIONS EUROPÉENNES À VENIR

Les ministres européens des Affaires étrangères, réunis à Paris pour un forum sur la coopération dans l'Indopacifique, pourraient décider de sanctions contre la Russie dans l'après-midi.

Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Lemaire, a annoncé que la France prévoyait de mettre en oeuvre des sanctions appropriées et ciblées contre les intérêts russes avec ses partenaires européens.

Boris Johnson a annoncé de son côté que la Grande-Bretagne allait imposer immédiatement de sévères sanctions économiques qui cibleront des entités du Donbass mais aussi contre la Russie elle-même.

Vladimir Poutine se rendra compte qu'il a "fait une grave erreur de calcul" si la Russie envahit l'Ukraine, a souligné le Premier ministre britannique.

Le Japon a précisé être prêt à se joindre aux sanctions internationales contre la Russie en cas d'invasion massive et la Chine a appelé l'ensemble des parties prenantes à faire preuve de retenue.

L'ambassadeur de la Russie à l'Onu, Vassili Nebenzia, a quant à lui appelé les puissances occidentales à "réfléchir à deux fois" et à ne pas aggraver la situation.

L'armée ukrainienne a déclaré sur sa page Facebook avoir relevé 84 bombardements par les séparatistes qui, selon elle, ont ouvert le feu à l'artillerie lourde sur une quarantaine de localités le long de la ligne de front, en violation des accords de cessez-le-feu.

L'agence de presse Interfax a cité un dirigeant séparatiste affirmant que des "saboteurs" ukrainiens avaient fait exploser une mine, faisant trois victimes dans la population civile.

TRAITÉ D'AMITIÉ ENTRE MOSCOU ET LES SÉPARATISTES

La Douma devrait ratifier dans la journée un traité d'amitié avec les républiques autoproclamées de Donetsk et Louhansk, une démarche qui pourrait permettre à Moscou d'y implanter des bases militaires, de définir un dispositif de défense commune et de renforcer la coopération économique.

En cas de menace contre leurs "souverainetés" respectives, les parties prenantes du traité se consulteront immédiatement "dans le but d'assurer une défense commune, de maintenir la paix et leur sécurité mutuelle", indiquent les documents du traité.

Au cours d'une longue allocution télévisée lundi soir, Vladimir Poutine, visiblement en colère, a décrit l'Ukraine comme partie intégrante de l'histoire russe et l'Est ukrainien comme un ancien territoire russe. Il a dit être confiant sur le fait que le peuple russe soutiendrait sa décision.

Selon le Kremlin, Vladimir Poutine a informé Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz de sa décision lors d'entretiens téléphoniques préalables. Le président français et le dirigeant allemand ont tous deux exprimé leur déception, a indiqué la présidence russe.

Après l'annexion de la péninsule de Crimée en 2014, le chef de l'Etat russe s'efforce depuis des années de restaurer l'influence de Moscou sur les anciens territoires de l'Union soviétique.

(Reportage des bureaux de Reuters; rédigé par Stephen Coates; version française Jean Terzian et Laetitia Volga, édité par Jean-Michel Bélot)

par Andrew Osborn et Dmitry Antonov